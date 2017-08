El Barça jugarà contra la Juve, l'Olympiakos i l'Sporting de Lisboa a la fase de grups

El Barça tindrà la Juve com rival més fort de la fase de grups de la Lliga de Campions. Olympiakos i Sporting de Lisboa completen el seu grup que, d'entrada, sembla més assequible que el de Reial Madrid i Atlètic. Els blancs tindran en el seu grup el Borussia Dortmund i Tottenham, mentre que els matalassers s'hauran d'enfrontar a Chelsea i AS Roma. El Sevilla tindrà com a rival més fort en el seu grup al Liverpool.



Així queden els 8 grups de la Champions League



Grup A

Benfica

Manchester United

Basilea

CSKA Moscú

Grup B

Bayern de Munich

PSG

Anderlecht

Celtic

Grup C

Chelsea

Atlético de Madrid

Roma

Qarabag

Grup D

Juventus

Barça

Olyimpiakos

Sporting Lisboa

Grup E

Spartak Moscú

Sevilla

Liverpool

Maribor

GRUPO F

Shakhtar Donetsk

Manchester City

Nàpols

Feyenoord

GRUPO G

Mònaco

Porto

Besiktas

Leipzig

Grup H