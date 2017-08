El Barça, sense rumb a punt de tancar-se el mercat

L´ivorià Jean Michaël Seri no canviarà Niça per Barcelona

L´ivorià Jean Michaël Seri no canviarà Niça per Barcelona

La marxa enrere del Barça, en el darrer moment, en el fitxatge de l'ivorià Jean Michaël Seri és només el penúltim dels molts episodis difícils d'explicar de la planificació esportiva del club blaugrana aquest estiu. Una finestra de fitxatges marcada per la sortida de Neymar però també pels canvis de rumb d'una entitat que ha començat a perdre el nord en matèria esportiva. O així ho deixen entreveure amb les seves accions. Dies abans de produir-se l'adéu de Neymar, el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, assegurava «al 200%» que el brasiler es quedaria a Can Barça.

Després d'aquella declaració, i del desenllaç del cas, ja s'intuïa que mancava informació i previsió al club, com es va veure dimarts a la nit. Després de l'eliminació del Niça a la prèvia de la Lliga de Campions, es donava per feta l'arribada de Seri al Camp Nou. El nom del migcampista ivorià de 26 anys havia reaparegut amb força els últims dies, sobretot després de la derrota del Barça a la Supercopa d'Espanya davant un Madrid que li va guanyar la partida a la zona de creació. Però, de cop, un fitxatge que semblava segur es va esvair per motius tècnics, segons explicaven ahir des del Barça.

Un migcampista com Xavi



Seri responia a un perfil semblant al de Marco Verratti, el gran objectiu del Barça al principi de l'estiu. L'arribada de l'italià es descrivia com a cabdal per al nou projecte: calia torna a fitxar un migcampista que recordés la figura de Xavi Hernández, capaç de portar la batuta al mig del camp.

Durant les últimes temporades, l'equip havia experimentat una metamorfosi, i havia passat a ser més vertical, sobretot per la influència del trident, i semblava que calia recuperar les regnes del ritme del joc. Però el fitxatge de Verratti va ser impossible. El París Saint-Germain va tancar la porta a la sortida de l'italià poc abans de donar el cop de gràcia definitiu al Barça pispant-li Neymar, un cop del qual encara no s'han recuperat a la llotja del Camp Nou, i veurem quan ho fan.

L'aposta per Paulinho



Amb Verratti descartat, el Barça va començar a mirar altres opcions per al mig del camp. Però en aquell moment, el nom de Seri continuava amagat a la llibreta dels tècnics. A la primera pàgina destacava el del brasiler Paulinho, que va acabar fitxant pel Barça malgrat que no responia al perfil desitjat en el principi. En el moment del fitxatge, però, el secretari tècnic, Robert Fernández, va explicar que buscaven un jugador polivalent que pogués ocupar les tres posicions del mig del camp. I per ell van pagar 40 milions d'euros al Guanghzou Evergrande xinès, més diners dels que havien cobrat mai junts tots els equips de la lliga asiàtica en concepte de traspassos.

Mentrestant, el club continuava entestat a fitxar Coutinho. Es deia que per reforçar el mig del camp, també. Perquè el nom d'aquest altre brasiler ja va aparèixer quan encara no se sabia que Neymar acabaria marxant al PSG. Tot i així, el seu perfil s'apropa més al d'un jugador amb desequilibri al davant que no pas amb calma a la zona de creació. I el Barça continua apostant per ell, encara que el Liverpool ja hagi refusat tres ofertes.

Semedo, dins la planificació



Si al principi de l'estiu es veia clar que el Barça necessitava un migcampista de toc, encara era més evident que calia fitxar un lateral dret. Després de la marxa de Dani Alves, Luis Enrique es va treure del barret Sergi Roberto. Però la reconversió del migcampista del planter semblava temporal.

Per això, el Barça va apostar fort per un altre jugador format a la Masia: Héctor Bellerín. El lateral de l'Arsenal era la primera opció per a aquesta posició, però les altes pretensions econòmiques del club anglès i l'ascens de Pep Segura a la posició de mànager esportiu van tancar la porta de Bellerín. Segura va dir que no era partidari de recuperar jugadors formats al planter i que haguessin marxat, i el club va apostar pel portuguès Semedo, del Benfica, que va costar 30 milions d'euros més 5 en possibles variables.

Falten reforços en atac



L'adéu de Neymar ha obligat el Barça a buscar un atacant d'àmbit mundial per substituir-lo. No n'hi ha prou de recuperar Gerard Deulofeu, per qui el club va pagar 12 milions d'euros per repescar-lo de l'Everton. Entre les opcions, el francès Dembélé, per qui el Borussia Dortmund demana una milionada. I, mentrestant, apareix el nom de l'argentí Di María, amic de Messi i per qui caldria negociar amb el PSG, el mateix club que va endur-se Neymar.