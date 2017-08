El Torneig Interbarris de Manresa enceta una nova etapa

Cinc equips de Manresa, el Centre d'Esports amb la formació B de Tercera Catalana, el Gimnàstic, amb els juvenils, la Pirinaica, el Pare Ignasi Puig i la Balconada, a més del CF Navarcles com a club convidat, lluitaran des d'aquest divendres, al Nou Estadi de Congost, per endur-se la nova copa del Torneig Interbarris, una iniciativa sorgida a mitjana dècada passada i que ha viscut diferents moments, vinculats a la Festa Major de Manresa.

D'aquesta manera, es disputaran dos triangulars, amb partits de 35 minuts cadascun, que determinaran els campions dels grups que s'enfrontaran dilluns en la final, prèvia al partit de festa major entre el CE Manresa i el Terrassa.

El regidor d'esports de la ciutat, Jordi Serracanta, ha destacat, en la presentació, el torneig com a «una oportunitat per als nostres clubs de presentar les formacions de cara a la temporada que ja és a punt de començar» i va destacar el futbol com a esport capital en la festa major, ja que és dels primers que comença la competició regular.

El delegat al Bages, el Berguedà i la Cerdanya de la Federació Catalana de Futbol, Esteve Olivella, ha explicat el mecanisme del torneig i també les tres etapes que ha viscut. «Entre el 2005 i el 2009 hi va haver el naixement, amb tot d'equips no necessàriament dels clubs de la ciutat. Entre el 2012 i el 2017 vam viure sis edicions ja amb la intervenció de la federació i a partir d'aquest any, en què volem que hi hagi un creixement», no tan vinculat al nombre d'equips, sinó a l'ajut privat que el torneig pugui rebre en els propers anys».

Per això, s'ha instaurat una copa al peu de la qual hi ha els campions des del 2011: el Pare Ignasi Puig en tres ocasions (2012, 14 i 16), la Pirinaica (2013) i el Gimnàstic (2015). No hi apareix, però també s'ha documentat la victòria de la Balconada, el 2011. El representant del PI Puig, Francesc Álvarez, que era a la presentació, s'ha compromès en els propers mesos a construir el palmarès des del 2005 i va tots recordar els clubs fundadors, alguns d'històrics com el Montcau, la Penya Sevillista, el Sant Pau o la Sagrada Família.