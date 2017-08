Besora: «No ens hem d'enganyar, l'objectiu de sortida és salvar-nos»

David Besora Prat, de 31 anys, és el nou tècnic de l'Infantil A del Centre d'Esports Manresa, que, després de l'ascens assolit la temporada passada, militarà en la Divisió d'Honor (màxima categoria catalana). A més, Besora és el coordinador de tots els equips infantils del club.

«Hem de ser realistes. No ens hem d'enganyar, l'objectiu és salvar la categoria. Però intentarem que els nostres jugadors aconsegueixen una millora en l'àmbit individual i que no sigui tan sols un treball 100 per 100 competitiu. És un repte molt exigent, que afrontem amb il·lusió, esperança i treball», explica Besora sobre els objectius de la temporada.

L'Infantil A es va posar en marxa aquest dilluns. «Tenim la plantilla pràcticament tancada, però estem oberts a incorporar 1 o 2 jugadors més per reforçar posicions ofensives», afegeix Besora.

«Són vint jugadors, pendents de retocs», analitza. «D'aquests, deu segueixen de la temporada passada, i l'altra meitat són noves incorporacions. Lògicament, vista la categoria, tots són de segon any, però tenim dos o tres jugadors de primer any, de molt bon nivell, que tenim presents perquè ens ajudin durant la temporada».