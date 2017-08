El botxí de l'any passat i dos rivals assequibles per iniciar l'aventura europea

El Barça sabia que li podia tocar un rival dels grans d'Europa, ja que no estava ubicat al pot dels caps de sèrie del sorteig d'ahir a Montecarlo, i així va ser. L'actual subcampió d'Europa i botxí dels blaugrana l'abril passat, la Juventus, és una pedra de toc important per a un conjunt en construcció que, segurament, encara tindrà en període de rodatge molts dels nous fitxatges el 12 de setembre, quan tots dos equips es vegin les cares al Camp Nou. La clau es trobava en la identitat dels altres dos rivals, i el Barça no es pot queixar. L'Sporting de Portugal i, sobretot, l'Olympiacos no han de ser adversari per evitar l'accés del conjunt de Valverde als vuitens de final, tot i que poden robar punts importants a l'hora de lluitar per la primera posició.



Pocs canvis, però importants

La Juventus no sembla, en aparença, un rival gaire diferent del de la temporada passada, però ha viscut una sèrie de variables a la seva plantilla que el poden condicionar. La més important ha estat la baixa del central Leonardo Bonucci, que ha marxat al Milan després de no entendre's amb el tècnic, Massimiliano Allegri. El forat que deixa en la cobertura és gran i haurà de ser compensat, segurament, per la puixança del jove Daniele Rugani. L'entrenador ha desterrat ja del tot la defensa de cinc i, per això, tampoc no sembla que hagi de tenir gaires minuts el veterà Andrea Barzagli.

Dels torinesos també va marxar Dani Alves, però ha arribat un fitxatge molt a la italiana, el del veterà centrecampista francès Blaise Matuidi, encarregat de dotar de més múscul una medul·lar en la qual es jugarà un lloc amb Khedira i Pjanic. A la pretemporada, el Barça i la Juventus ja es van enfrontar en un partit que no tindrà res a veure amb el del setembre, ja que Neymar va anotar els dos gols blaugrana d'un triomf per 2-1.

Ahir, el director esportiu dels piemontesos, Giuseppe Marotta, va considerar que el Barça és més feble per la sortida del brasiler, però va subratllar que segueix sent perillós. Per a Marotta, «la falta de Neymar pesa, però veurem com el substitueixen aquests dies». El dirigent de la Juventus també va negar qualsevol interès en el portuguès del Barça André Gomes.



Tornada al Pireu

El primer enfrontament entre el Barça i l'Olympiacos a la història de les competicions europees serà important per a dos membres del club blaugrana. L'entrenador, Ernesto Valverde, hi va ser en dues etapes entre el 2008 i el 2012, amb una interrupció al Vila-real, en les quals va guanyar tres lligues i una Copa. L'actual mànager esportiu, l'olesà Pep Segura, també va dirigir el conjunt del Pireu durant dos mesos el 2008, just abans de l'arribada de Valverde, i va certificar una lliga i una Copa.

La falta de nivell cada cop més gran de la lliga hel·lena ha arrossegat l'Olympiacos, el seu gran dominador en els últims anys, a abaixar el nivell. Enguany, el campió de lliga ha hagut de disputar una fase prèvia i els blanc-i-vermells han patit per deixar fora de combat els croats del Rijeka, amb un 1-0 en tots dos partits. Els fitxatges ja no són tan il·lusionants com lustres enrere. Això ho demostra el fet que dues de les estrelles de l'equip, Marko Marin i Mehdi Carcela-González, van passar sense pena ni glòria per la lliga espanyola, al Sevilla i al Granada.

El tècnic actual també és força desconegut, l'albanès nascut a Kosovo Besnik Hasi. El fort ambient de l'estadi Giorgos Karaiskakis sembla l'argument més important d'un conjunt que faria molt si és tercer de grup i disputa la Lliga Europa.



No tan fàcil de superar

Pensar que l'Sporting pugui deixar fora el Barça o la Juventus de la competició europea és poc creïble, però els lleons lisboetes no són un adversari tan fàcil de vèncer. Disposen de tres internacionals portuguesos que van ser campions de l'Eurocopa, Rui Patrício, William Carvalho, ara lesionat, i Adrien Silva, i les tàctiques del seu peculiar tècnic, Jorge Jesús, sempre compliquen molt la vida a l'adversari.

L'Sporting té un vell conegut del Barça, un Jérémy Mathieu que va regalar aquest estiu, i l'exmadridista Coentrao. A més, a la plantilla hi ha el puig-reigenc Oriol Rosell, tot i que no té dorsal i no compta per a l'entrenador. Ahir admetia a Regió7 que l'aparellament amb el Barça i la Juventus havia estat ben rebut a l'estadi Alvalade XXI, seu dels verd-i-blancs de la capital.

La darrera vegada que el conjunt portuguès i el Barça es van enfrontar a Europa també va ser en l'inici d'una etapa, en la de Pep Guardiola a la banqueta. El conjunt barcelonista va guanyar tots dos partits a la fase de grups i la Lliga de Campions aquella temporada.