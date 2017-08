El CB Martorell, vinculat de l'ICL, inicia la pretemporada

Martorell ja respira LEB Plata. El primer equip del CB Martorell, vinculat al Bàsquet Manresa, ha obert la temporada 2017-2018 amb la il·lusió d'enganxar els aficionats del bàsquet a la zona nord del Baix Llobregat. Els martorellencs, dirigits per segon any consecutiu pel tècnic Adrià Alonso, volen allargar el somriure que mantenen des del curs passat, quan van ser campions de la Lliga EBA i van ascendir a la LEB Plata.

La plantilla blava disposa de fins a 7 cares noves. Es tracta dels jugadors vinculats amb el Bàsquet Manresa Nil Brià, Álex Mazaira, Dani García i Deng Mayot (absent, que es recupera de la malària), així com els fitxatges Xavi Guirao (CB Santfeliuenc), Albert Real (JAC Sants), Albert Homs (Marín Peixegalego) i James Siakam (encara s'ha d'incorporar al grup). Respecte al curs passat, Marc Bernadí, Albert Fusalba i, finalment, David Jofresa han segellat la seva continuïtat.



Pes a la línia exterior

Albert Real i Albert Homs han estat els últims noms d'anunciar-se com a jugadors del CB Martorell. Real (1997) arriba procedent del JAC Sants de lliga EBA i s'ha format a les categories inferiors del Joventut de Badalona, on va coincidir amb Adrià Alonso en la seva etapa júnior. Homs (1994), de la seva banda, ja coneix la lliga LEB, i és que ha jugat en les dues divisions. El curs passat va formar part del Club Marín Peixegalego, de LEB Or. A més, ha militat al CB Coruña, a LEB Or, i al CB Prat, a LEB Plata.

Real, Homs i Siakam seran les tres últimes peces que tanquin la plantilla martorellenca. Jofresa tornarà a ser el director de joc blau. Tant Real com Homs completaran la línia exterior de l'equip, igual que Xavi Guirao, que també reforçarà el joc exterior del conjunt d'Adrià Alonso. James Siakam (1992), nascut al Congo i amb passaport canadenc, prové de la Universitat de Vanderbilt (NCAA) i serà l'únic reforç per al joc interior blau.

Durant la pretemporada, els jugadors del filial martorellenc Josep Alemany, Andrés Hernangómez i Óscar Pérez també seran presents a les sessions d'entrenament. El primer partit de preparació del conjunt martorellenc serà el proper dimecres (22.00h) davant el Club Bàsquet Igualada, al Pavelló Esportiu Municipal. A partir del 3 de setembre disputaran els partits de la fase prèvia de la Lliga Catalana LEB, davant l'Actel Força Lleida i el CB Prat.