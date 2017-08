El CE Manresa juvenil debuta a Lliga Nacional davant el Llagostera

El juvenil A del Centre d'Esports Manresa inicia aquesta tarda la competició a la Lliga Nacional. Els manresans s'enfrontaran al Llagostera, en un matx que es posarà en marxa a partir de les sis de la tarda al Nou Estadi Municipal del Congost.

L'entrenador del conjunt bagenc, Pablo Becerril, va reconèixer que la pretemporada del seu equip ha estat complicada: «Temes de vacances. No tenir des del primer dia tots els jugadors, tancar la plantilla; situacions que tot i ser habituals no deixen de ser importants en la preparació del campionat. La definiria com a irregular, no ja pels resultats assolits en els amistosos, sinó perquè hem tingut dies bons i altres de bastant dolents, sense trobar el punt intermedi que ens identifiqui. Afrontem l'inici, com la gran majoria d'equips, amb dubtes».

Sobre el Llagostera, Becerril va explicar que «en sabem poca cosa. Un rival que ens agafa lluny en distància per un estret seguiment i del qual no podem extreure gaires conclusions pels resultats dels seus amistosos. Ens centrem més en nosaltres. Trobar un onze inicial i apujar el nostre nivell, malgrat que podem dir que és bo. Resta encara una sessió preparatòria abans d'afrontar un inici que sempre és complicat per a tots els equips».

La majoria de la resta de partits de la propera jornada també es juguen avui. Són el Gimnàstic de Tarragona B-Reus (10.30 h), el Badalona-Girona B (17 h), el Palamós-Jabac Terrassa (17 h), el Damm B-Europa (18 h), l'Espanyol-Sabadell (19.30 h), l'Atlètic Segre-Sants (19.30 h) i el Cornellà B-Josep M. Gené (20.15 h).