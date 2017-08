El Gimnàstic i el Sabadell es jugaran el Ciutat de Manresa

El Gimnàstic de Manresa juvenil, que enguany competirà a Divisió d'Honor per primer cop en la seva història, s'enfrontarà al Sabadell B de Primera Catalana (que dirigeix Carlos López, l'entrenador que l'any passat va assolir el preuat ascens de l'entitat manresana) en la 40a edició del tradicional Trofeu Ciutat de Manresa. El matx es disputarà avui a partir de les set de la tarda al camp de futbol Gimnàstic Parc.

Dues hores abans, a les cinc de la tarda, el cadet del club bagenc i el de l'Espanyol, tots dos integrants de la Divisió d'Honor, es disputaran el Trofeu Gimnàstic. Abans de l'inici d'aquest matx, a les 16.45 h, es farà la presentació de la samarreta del club amb la imatge de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018. En aquest acte hi intervindran Jordi Serracanta, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa; Anna Crespo, regidora de Cultura i Joventut; Miquel Sebastià, president del Gimnàstic; i Darío Riera, vicepresident de l'entitat escapulada.

En la competició de la temporada passada el Berga es va imposar als juvenils manresans per 1-0 en un Trofeu Ciutat de Manresa que es va fer en format quadrangular. En les semifinals, els berguedans van derrotar el Sallent per la mínima (1-0), mentre que el Gimnàstic va tombar el Puig-reig per 3-0. Sallentins i puig-reigencs es van disputar el Trofeu Gimnàstic, que va acabar amb victòria dels segons a la tanda de llançaments de penal, després d'acabar el temps reglamentari amb empat a un gol.



El Memorial Basulles és a prop

D'altra banda, el Gimnàstic de Manresa també està treballant en l'organització de la divuitena edició del Memorial Rossend Basulles de futbol base, que es durà a terme, com és habitual, el dia 11 de setembre, que aquest any cau en dilluns. En aquest acte, els equips del club amfitrió i del Centre d'Esports Manresa, el convidat en aquesta edició, jugaran partits en sis categories diferents: a les 10 del matí es disputaran els duels prebenjamí, benjamí i aleví; a les 11.30 serà el torn dels infantils; a les 16 hores, dels cadets; i a les 18 h, dels dos conjunts juvenils de la capital bagenca.