El club s'acosta als aficionats amb Trias i Allen com a reclam

L'ICL Manresa va sortir ahir al carrer per fer-se visible als aficionats i va aconseguir que els seguidors s'acostessin a la carpa que tenien instal·lada al final del passeig Pere III, al costat del Casino. Entre els reclams, la presentació de dos jugadors, Jordi Trias i el nord-americà Noah Allen, i la possibilitat d'aconseguir informació de la temporada. Els abonats, a més, podien recollir entrades gratuïtes pel partit de presentació, el 17 de setembre, contra el Barça B.

«Les sensacions són molt positives», va dir Trias sobre la primera setmana d'entrenaments. «Estem cansats, com és obvi, perquè estem apretant molt el tema físic. Estic encantat per com m'estan tractant el club i l'afició», va afegir el gironí, que va poder xerrar amb aficionats i fer-s'hi fotografies.

El nord-amercià Allen, per la seva part, es mostrava content després d'una setmana a Manresa. «M'encanta ser aquí. La gent m'accepta bé, hem passejat amb els companys. Visc al centre i hi estic molt bé», destacava l'aler. Respecte al salt des de l'universitat, va explicar que s'està «adaptant al bàsquet europeu, però estic content perquè tinc la confiança del tècnic i dels companys».

Després de la seva presentació, Jordi Trias i Noah Allen es van unir als seus companys, que feien un pica-pica al Kursaal abans de dirigir-se a la mostra de correfoc de la plaça Major.