Messi fa els deures del Barça a Vitòria

Només li va faltar posar-se sota pals amb els guants de Ter Stegen i aturar alguna pilota amb les mans. Perquè menys evitar gols del rival, Messi va fer de tot en la visita del Barça a Mendizorroza. L'argentí va tornar a assumir tota la responsabilitat en un equip que encara espera reforços i va marcar els dos gols de la victòria, a més de fallar un penal i d'enviar una pilota al travesser. I per rematar la feina, al minut 90, encara va tenir forces per córrer enrere i impedir un contraatac de l'Alabès.

A l'espera d'algun fitxatge més, del debut de Dembélé i amb un Paulinho testimonial en els darrers cinc minuts, Valverde va tornar a fer un equip competitiu de circumstàncies. El que no canvia mai és Messi, que no tenia al costat Luis Suárez i va mostrar la seva versió més davantera, situat com a fals nou entre Aleix Vidal, ahir extrem dret, i Deulofeu.

De fet, les circumstàncies van fer que el tècnic barcelonista presentés un equip farcit de jugadors que, en algun moment o altre, van jugar al planter del club: Sergi Roberto, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Vidal, Messi i Deulofeu. Un onze que dificilment es tornarà a veure quan Valverde ja disposi de tots els futbolistes.

Amb aquest equip, el Barça va mostrar paciència per acabar trobant els forats de la muralla vitoriana. I va acabar trobant el premi per sumar-se la segona victòria seguida en aquest inici de curs i marxar a l'aturada de seleccoins amb sis punts de sis possible. Missió de supervivència acomplerta a l'espera d'unir les noves presses i fer que l'engranatge rutlli.



Deulofeu, actiu

Després dels seus primers partits novament com a barcelonista, Gerard Deulofeu va admetre que necessitava atrevir-se més en els últims metres, i ahir va protagonitzar les dues primeres ocasions del Barça, ben aturades per Pacheco. Les següents oportunitats van ser de Messi. I mentrestant, amb el Barça buscant escletxes per on fer passa la pilota, l'Alabès creava perill al contratac.

La millor ocasió dels locals la va protagonitzar Rubén Sobrino, que va guanyar Piqué per velocitat i es van plantar sol davant Ter Stegen, que va rebutjar el xut amb el peu. I poc després, el Barça tenia l'ocasió més clara per avançar-se en el marcador, després que l'àrbitre assenyalés un penal sobre Piqué. Però Pacheco va endevinar per quin costat xutaria Messi i va desviar el llançament.

Semblava que el Barça tindria problemes per endur-se el partit, per la seva manca de punteria en atac i per les arribades tan esporàdiques com perilloses de l'Alabès. Seva va ser la primera ocasió de la represa: Manu García no va arribar a rematar, a boca de gol, una bona passada d'Ibai des de l'esquerra. Després, Messi va dir prou i va sentenciar.



Doble aparició del crac

L'argentí va fer el 0-1 en recollir una pilota dins l'àrea i rematar fort a porteria, envoltat de rivals i amb l'ajuda d'Alexis per despistar Pacheco. Un gol que donava tranquil·litat al Barça però que no canviava el guió proposat pel seu entrenador: paciència. I amb tranquil·litat i una dosi de pressió alta va arribar la segona diana barcelonista, deu minuts després. Tornava a marcar Messi, aquesta vegada en aprofitar una pilota recuperada per Alcácer, que la tallava amb el cap i, al mateix temps, assistia l'argentí. Sol dins l'àrea, Messi no va perdonar.

Amb el partit resolt, el Barça ja no va tenir més ensurts. Valverde va donar entrada a Denis Suárez, molt incisiu per la banda dreta. El migcampista gallec va protagonitzar bones conduccions des del seu costat, va filtrar bones passada i va donar una assistència a Piqué, que va estar a punt de marcar el 0-3. Però la seva rematada a la mitja volta la va rebutjar Alexis.

I gairebé en el temps de descompte es va produir el debut testimonial del brasiler Paulinho, que va entrar per Iniesta, que amb prou feines va pentinar una pilota amb el cap i va participar en tres combinacions. Poc temps per lluir-se en la seva estrena.