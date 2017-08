El Nàstic juvenil remunta contra el Sabadell B

El Gimnàstic de Manresa juvenil va tancar la pretemporada amb una nova victòria, davant del Sabadell B, de Primera Catalana, després d'un partit molt físic. Els nois de Ferran Costa van ofegar el joc habitual dels sabadellencs amb una forta pressió a camp contrari i van reaccionar a temps per capgirar el gol inicial dels visitants. El conjunt de Carlos López va encaixar la primera derrota de la pretemporada després de no poder realitzar el seu futbol enfront d'un Gimnàstic juvenil que afronta amb moltes garanties la primera jornada de la Divisió d'Honor la setmana vinent a casa.

Els manresans i els del Vallès Occidental van afrontar l'últim partit de la pretemporada i van desplegar un joc molt físic. Els jugadors visitants van avançar-se en el marcador després d'aprofitar un gol de penal al minut 16, obra de Sergi Estrada. El conjunt local no va abaixar el cap i va continuar en la mateixa tònica. Al cap de 15 minuts, el davanter Albet, fitxatge procedent de l'Albacete, va aconseguir posar les taules en el marcador amb l'1-1. Quan semblava que amb aquest resultat s'arribaria al final de la primera meitat, Priego, amb un gol de falta sensacional, posava el 2-1 per als bagencs. Amb aquest resultat es va arribar a la mitja part i el marcador reflectia clarament el domini en el joc dels manresans.

A la represa la dinàmica no va canviar i els locals van continuar amb una forta pressió a camp contrari que no deixava jugar còmodament els visitants. Els de Ferran Costa aconseguien trobar espais i dominaven el partit. Tot i alguns canvis a la represa, els jugadors del Gimnàstic van mostrar una clara identitat i van continuar jugant a un alt nivell i sent molt competitius. Els bagencs van controlar en tot moment el marcador davaant un Sabadell B poc recognoscible. L'equip de Carlos López, que la setmana vinent començarà la temporada a la primera catalana, no van poder empatar tot intentar-ho amb més cor que cap.

El Gimnàstic de Manresa tanca, d'aquesta manera, una molt bona pretemporada tenint les idees molt clares i desplegant un bon futbol. La setmana que ve els jugadors de Ferran Costa s'estrenaran a la Divisió d'Honor en rebre la visita del Lleida Terraferma al Gimnàstic Parc. Els jugadors escapolats, arran de les darreres victòries davant d'equips de nivell, encaren una nova i il·lusionant temporada a la màxima competició estatal.