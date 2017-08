Quarta victòria i liderat del mundial per a Andrea Dovizioso

Viñales, segon, va lluitar per la victòria

L'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) es va adjudicar la quarta victòria de la temporada i la segona consecutiva en imposar-se en el Gran Premi d'Anglaterra de MotoGP que es va disputar en Silverstone i que el situa líder del mundial. El gironí Maverick Viñales va acabar segon i va lluitar per la victòria.

El català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), fins ara líder del mundial, va perdre aquesta privilegiada posició en trencar el motor de la seva moto en la volta tretze, quan lluitava per la victòria en el grup capdavanter, format per cinc pilots.

La cursa es va decidir en el tram final. En el divuitè gir Andrea Dovizioso va superar Valentino Rossi en el segon parcial del traçat i va desplegar tot el potencial del seva Ducati, però Maverick Viñales, expectant fins aleshores, no va trigar a superar al seu company d'equip per intentar evitar que s'escapés "Dovi".

Dovizioso va aconseguir uns metres d'avantatge però Viñales va saber esperar la seva oportunitat i en l'últim gir es va aproximar perillosament al seu rival buscant un buit pel qual superar-ho, encara que no va poder i va haver de conformar-se amb la segona plaça, per davant de Valentino Rossi.

Jorge Lorenzo va aconseguir acabar en una meritòria cinquena plaça a escassament 3,5 segons del vencedor, la qual cosa l'apropa cada vegada més al nivell dels pilots de cap del campionat.

Dani Pedrosa no va avançar massa en la classificació i la setena posició que va ocupar durant bona part de la carrera va ser la que va aconseguir al final de la mateixa, amb Alex Rins en una meritòria novena plaça, per davant d'Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16). Pol Espargaró (KTM RC 16) va acabar en l'onzena posició, encara que poc després de creuar la línia de meta va caure. Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16) va entrar novament en els punts en ser catorzè, mentre que Aleix Espargaró no va poder acabar la carrera al manillar de la sevaAprilia RS-GP, probablement condicionat pels problemes físics que va arrossegar durant tot el cap de setmana.