«Al món de l'esport la pressa no ajuda mai»

La centrecampista bagenca, que ja va ser campiona continental en la categoria sub-17, va afegir fa pocs dies al seu palmarès un altre títol important, i a més com a element important, a una trajectòria que comença a ser espectacular

Paula Fernández és campiona europea sub-17 i sub-19 i amb un paper determinant en les dues seleccions. Amb l'or continental al coll, inicia a Màlaga una nova etapa personal i professional.



Després d'haver perdut a la primera fase amb Alemanya es veien capacitades per arribar tan lluny?

Sabíem abans de començar el partit que seria complicat perquè les alemanyes sempre ens han creat molts problemes, ja que són un equip molt bo. La derrota ens va servir per acabar d'ajustar aspectes que després van ser molt importants a la resta de partits.

El partit decisiu va ser l'últim de la primera fase, en què es van poder classificar per a les semifinals?

Des del punt de vista de la classificació ho va ser, però era un partit que tenim clar que havíem de guanyar per dos motius: per assegurar la classificació per a semifinals i, sobretot, per recuperar les bones sensacions i fer el petit salt qualitatiu que ens permetés afrontar la fase decisiva de la competició amb garanties.

Tant a les semifinals com a la final, van demostrar ser un equip amb molt talent ofensiu, era la vostra principal arma?

L'objectiu a cada partit era tenir nosaltres la pilota, no entregar-la mai al rival i ser molt intenses. Ofensivament hem tingut una bon rendiment, però també des del punt de vista defensiu, recuperant amb rapidesa després de pèrdua. Ser molt intenses a l'hora d'atacar ens creava alguns problemes en els seus contraatacs, però recuperàvem be.

Personalment, es va consolidar en tots els partits al centre del camp com a titular. Ha notat la confiança de l'entrenador, Pedro López, des del primer moment?

I tant. He jugat tots els partits des de l'inici i només he deixat de disputar els cinc últims minuts de la semifinal perquè tenia un cop al genoll. El Pedro m'ha donat molta confiança. Crec que he fet un bon treball, que els ha satisfet, i el més important és que he respost a la seva confiança.

El teu joc ha estat similar a la selecció del que ha fet al Barça B els últims mesos o ha variat una mica?

Ha variat. He jugat més enganxada a la banda que al Barça i més en punta, però m'he sentit còmoda i he aportat tot el que he pogut perquè l'equip aconseguís els seus objectius.

En la final, van anotar el primer gol d'un llançament de córner que va fer vostè. Era una jugada assajada?

Al llarg de la preparació havíem treballat força aquest i altres aspectes. De fet, al llarg del campionat hi va haver altres gols aconseguits després d'un córner tret per mi.

Quin creu que ha estat el secret d'aquesta selecció?

Sobretot que som un equip i treballem molt bé en conjunt. Ens entenem i coordinem a la perfecció i som un conjunt molt solidari en el nostre joc.

Està acumulant un palmarès molt important de títols europeus i també de finals jugades amb les seleccions espanyoles de base. Aquest és el seu triomf més important?

L'últim triomf sempre és el més important, tot i que, òbviament, a mesura que puges de categoria per edat el nivell d'exigència és més alt i per tant els èxits són més difícils d'assolir i tenen més valor. No obstant això, la meva prioritat és no deixar de créixer com a jugadora i seguir aprenent i evolucionant a cada partit. Sé que si ho faig, els èxits esportius a la competició són una conseqüència d'aquest treball.

De tots els altres campionats anteriors, de quin en té millor record? I el pitjor?

No sabria destacar un en concret. Cada partit i cada competició són una història diferent i no m'agrada destacar un per sobre de l'altre. En tots acabes fent balanç de coses positives i negatives, tot i que, òbviament, quan no aconsegueixes els objectius sempre et queda una certa decepció que acaba sent l'incentiu per seguir treballant i millorant.

Pensa que ja és hora de pensar en fer el salt a la selecció absoluta o no tens pressa?

No em preocupo per això. Quan hagi d'arribar, ja arribarà. El que penso és en treballar i millorar cada dia. Si ho faig, tot arribarà al seu temps. Al món del futbol, i de l'esport en general, la pressa no ajuda mai.

La temporada vinent jugarà al Màlaga. Per què vas decidir fer aquest pas? Esperava poder jugar a Primera o pensa que fer aquest pas intermedi a Segona Divisió li anirà bé perquè disposarà de minuts?

El cert és que he tingut algunes propostes d'equips de primera divisió, però el projecte del Màlaga és molt engrescador perquè està plantejat per pujar i consolidar-se com un dels millors equips de primera. Era el més interessant també perquè em permetrà continuar creixent i consolidar-me com a jugadora i també perquè a Màlaga podré continuar amb els meus estudis, que són una prioritat.

Parteixen com a favorits per pujar. Significarà pressió?

La pressió existeix sempre, però en el meu cas, és sempre la individual per millorar dia a dia. Encara que sigui un tòpic, cal anar sempre partit a partit i plantejar petites passes per acabar assolint l'objectiu final. Si la pressió és per aconseguir objectius i èxits, sempre és benvinguda.

Des del punt de vist personal, marxa de Catalunya i s'haurà d'adaptar a una nova vida. Li fa respecte?

Sé que al principi caldrà adaptar-se a moltes situacions, però és el camí que he triat perquè estic convençuda que és el millor per a mi i això farà que m'adapti a tot amb rapidesa. Ho afronto amb més il·lusió que respecte.

Hi estudiarà alguna cosa, a Màlaga, a part de jugar a futbol?

Començaré a estudiar Fisioterapia a la universitat. Tinc clar que la formació és importantíssima i que el futbol no ho és tot.

Quines coses creu que pot millorar en el seu joc?

No hi ha un aspecte concret. Tot ha d'anar millorant de forma simultània. Jugar ja en un primer equip té més exigències físiques, però amb treball no hi ha res que no es pugui aconseguir.

Surt del Barça, un equip que aquest estiu ha fitxat moltes jugadores estrangeres per al primer equip. Pensa que aquesta política perjudica que les noies que éreu o són a la pedrera puguin pujar al primer equip?

El Barça té els màxims objectius esportius i els busquen de la manera que creuen més adient. Està clar que, si vénen moltes jugadores de fora, les de casa ho tenen més complicat, però, com a tots els esports i equips, del que es tracta és de lluitar per ser-hi si se't plantegen les condicions que et permetin aconseguir-ho.