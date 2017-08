La Joviat suma el primer triomf de pretemporada en el Ciutat de Manresa

La Joviat es va imposar per 53-50 a l'Unigirona Geieg en la segona edició del Ciutat de Manresa. En aquest partit van debutar tres dels fitxatges del conjunt manresà: Marta Rodríguez, la lleonesa Paula Bayón (parella del jugador de l'ICL Javi Múgica) i la danesa Camilla Frommelt Andersen (parella de Gabriel Iffe Lundberg). Pel que fa a la francesa Nawel Salgues, arriba a Manresa diumenge.

En el primer quart hi va haver molt ritme per part de les dues formacions i la Joviat, que tot just disputava el seu primer matx de pretemporada, va cometre moltes pèrdues de pilota. Això va fer que les gironines tanquessin els deu minuts inicials amb tres punts d'avantatge (13-16). En el segon període, les manresanes van augmentar el nivell i es van posar per davant en l'electrònic (23-20 a la mitja part de l'enfrontament).

En la represa, les bagenques van cometre menys errors i van controlar el rebot, i això els va permetre arribar al final del tercer quart amb cinc punts de diferència. En els deu darrers minuts, les locals van obtenir set punts de renda, però les visitants no es van rendir i anaven sumant des del tir lliure. Al final, la Joviat es va mostrar sòlida i va aconseguir el primer triomf de la pretemporada.