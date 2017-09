El Gimnàstic confirma l'acord de prioritat que firmarà amb el Madrid

El Gimnàstic de Manresa ha confirmat a Regió7 que, entre dijous 31 d'agost i el divendres 1 de setembre, signarà un acord amb el Reial Madrid pel qual els blancs tindran prioritat a l'hora d'escollir jugadors del seu planter. A canvi, rebran contraprestacions econòmiques i d'altre tipus, com ara de material, formació i invitació a estades i torneigs.

El Madrid ja té redactada la nota que informa de l'acord segons la qual es crearan "sinergies com un seguiment i control de jugadors de part de la secretaria tècnica" del club blanc, amb prioritat de "realitzar proves i posteriors incorporacions i també la realització de concentracions i partits amistosos tant en les instal·lacions del Club Gimnàstic com a Valdebebas entre els equips de base".

Un dels aspectes importants de l'acord és la formació de tècnics del Gimnàstic a Madrid, a més de contrapartides econòmiques i en forma de material esportiu en els propers anys. Segons el Madrid, aquest és "un salt qualitatiu" per disposar dels millors jugadors i arriba després de "diversos mesos de feina i l'anàlisi del potencial del Gimnàstic".

Prioritat, no exclusivitat

El Gimnàstic explica que l'acord amb el Reial Madrid no significa el trencament de relacions amb els clubs amb els quals col·labora, com ara el Barça o l'Espanyol, principalment, tot i que aquests clubs, bàsicament el blaugrana, tampoc no ha fet res per contrarestar l'oferta blanca. Al final seran els jugadors i les seves famílies els que decidiran on seguir les seves passes, malgrat que la informació sobre els futbolistes serà enviada en primer lloc al Reial Madrid, el qual també desplaçarà caçatalents al Gimnàstic Parc i als partits que juguin els manresans a fora.

El club bagenc explica que l'acord arriba bàsicament per la feina del director esportiu de l'entitat, Sergi Martínez, la intervenció de l'agent Horacio Gagliotti i també d'un dels responsables del planter blanc, l'exlateral Jesús Solana