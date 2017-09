Messi decideix el derbi barceloní amb un «hat-trick»

Messi va fer possible la victòria davant l'Espanyol en el derbi barceloní. Va signar un 'hat trick' i suma cinc gols en tres jornades. Gerard Piqué i Luis Suárez, en el tram final, van arrodonir la golejada (5-0).

Ernesto Valverde va deixar entre els suplents a Osmane Dembelé, la nova esperança blaugrana. El fitxatge més car de la història del Barcelona va jugar la mitja hora final. Va saltar al camp amb el marcador resolt i enmig d'una atronadora ovació d'un públic que li contempla com un nou Neymar. No hi ha pressa amb el jove francès.

Sobretot si Messi està en el camp. L'argentí, per si sol, supleix les possibles manques d'un equip encara en construcció, manté l'esperit guanyador i goleja. Suficient per treure endavant els primers compromisos i il·luminar les expectatives del projecte en mans d'Ernesto Valverde.

Nou punts en tres partits suposen, almenys, un inici encoratjador. Més encara si en aquestes dates, l'avantatge respecte al Reial Madrid és ja de quatre punts.

Ficha tècnica

5 - Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets (Paulinho, min.73), Rakitic, Iniesta (André Gomes, min.77); Deulofeu (Dembélé, min.68), Messi i Suárez.

0 - Espanyol: Pau López; Víctor Sánchez (Marc Navarro, min.67), David López, Hermoso, Aarón; Javi Fuego, Diop, Piatti (Sergio García, min.57), Darder (Didac Vilá, min.75); Baptistao y Gerard Moreno.

Gols: 1-0: Messi, min. 26. 2-0: Messi, min.35. 3-0: Messi, min.67. 4-0: Piqué, min.87. 5-0: Luis Suárez, min.90.



Àrbitre: Gil Manzano, va mostrar tarjeta groga a Sergio Busquets (min.21), David López (min.29), Darder (min.70), Aarón (min.74) i Diop (min.84).

Incidències: Partit de la tercera jornada de LaLiga Santander disputat en el Camp Nou davant 72.857 espectadors. Abans del partit, es va guardar un minut de silenci per Joan Trayter, president de la junta gestora del FC Barcelona en 2003.