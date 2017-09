El Barça i l'Espanyol juguen un derbi ple d'al·licients

El derbi barceloní entre el Barça i l'Espanyol d'avui al Camp Nou (20.45 h) reuneix un munt d'al·licients, des de la possible estrena d'Ousmane Dembelé, el fitxatge més car de la història dels blaugranes, o la possibilitat que els blanc-i-blaus tornin a assaltar l'estadi blaugrana, cosa que no passa des del 2009. Tot això amanit amb els partits de classificació per al Mundial que han deixat el Barça pràcticament sense efectius per preparar el partit. De fet, els dos últims a arribar, l'uruguaià Luis Suárez i el brasiler Paulinho Bezerra, només participaran en una sessió, la d'ahir.

«Entenem que està bé perquè ha jugat dos partits amb la seva selecció. Han estat dos partit intensos amb l'Uruguai i hem de valorar-lo», va dir ahir l'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, sobre l'estat físic de Luis Suárez.

El tècnic barcelonista també va parlar sobre el futur d'Iniesta: «Està content, amb la intenció de jugar i d'aconseguir moltes coses, no només aquest any. Segur que arribaran a un acord».

Valverde també va valorar la continuïtat d'Arda Turan, a qui el Barça buscava una sortida: «Hauré de treure'n el màxim partit. M'encantaria que jugués i fes tres gols per partit. Haurà de guanyar-se el lloc en els entrenaments i en els partits. Depèn de la seva feina i de l'opinió de l'entrenador».

El tècnic també va explicar les seves sensacions amb la plantilla tancada: «El millor del mercat de fitxatges és que ja s'ha acabat. Ens hem de centrar en l'equip que tenim. Ara mateix l'equip que tenim és el millor del món. Tinc una plantilla extraordinària i tenim un gran equip».

Centrant-se en el duel d'aquest vespre al Camp Nou, en què no podrà disposar de Sergi Roberto, baixa per molèsties a la cara interna del genoll esquerre, Valverde va dir que espera «un Espanyol agressiu, que intentarà evitar que la sortida de pilota sigui fàcil».



Quique diu que seran valents

L'entrenador de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, va assegurar que el seu equip serà valent, amb «caràcter i gosadia, pensar que som capaços de guanyar, no témer l'enemic ni l'escenari». A més, va alabar les qualitats de Valverde: «Crec que respectarà el model perquè al final el futbol són els jugadors. Aportarà sentit comú».