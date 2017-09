Bou es prepara per a l'onze més onze

Amb Toni Bou gairebé no existeixen expressions que se solen utilitzar a les prèvies de les grans fites. Quan un esportista, o un equip, pot aconseguir un gran campionat es fan servir les expressions «podria guanyar», «és a prop d'endur-s'ho» o «ho té tot de cara per ser campió». Amb ell això gairebé no fa cap falta, i s'ha d'apel·lar pràcticament a un desastre natural perquè no aconsegueixi els seus objectius.

Per aquest motiu, es pot assegurar, sense temença d'equivocar-se, que, tret de lesió, accident o infortuni majúscul, el pierenc sumarà demà el seu onzè mundial consecutiu a l'aire lliure, el seu 22è si hi sumem els indoor. El campionat es decidirà, amb tota seguretat, a la població txeca de Sokolov, un escenari no gaire habitual del campionat del món.



Escenari poc conegut

De fet, Sokolov es va estrenar al campionat fa dos anys i no va pas repetir el 2016. Està situat a uns vint quilòmetres de la ciutat termal de Karlovy Vary, i aquell 2015 va veure una doble victòria de Bou en els dos dies dels quals aleshores constava la competició. En aquesta oportunitat, tot se centra en demà.

Tenint en compte que l'anoienc ha guanyat set de les vuit curses disputades fins aquest moment, amb l'única derrota a Sant Julià de Lòria davant del segon classificat del mundial, Adam Raga, és pràcticament impossible pensar que no surti de la República Txeca com a campió. De fet, comptant un triomf del seu gran rival, Bou en tindria prou quedant quart per assolir el títol, i el grau d'exigència baixaria i una sisena posició seria suficient si Raga queda segon.

Tots dos són escenaris complicats de preveure, ja que el més normal seria que Bou quedés dins del podi, un resultat que ja li serviria, malgrat que coneixent la seva ambició no es pot descartar cap triomf. El mundial finalitzarà la setmana que ve a Pietramurata (Itàlia), però sembla que aquesta cita ja no serà necessària. De fet, fa cinc anys que Bou no queda fora del podi en una cursa del mundial a l'aire lliure.



Cada vegada més fort

Si es confirma l'onzè títol seguit de Bou, que encara ha d'assegurar l'estatal a l'aire lliure, una fita que té molt a prop, es confirmarà que el pierenc, lluny de baixar el rendiment, el millora cada vegada més. La derrota a Sant Julià de Lòria és l'única d'aquesta temporada. A més d'haver guanyat set de les vuit proves del mundial a l'aire lliure, n'ha encadenat cinc de seguides a l'estatal, i abans havia guanyat les quatre del Campionat del Món X-Trial, és a dir, en pista coberta. En total, setze triomfs de disset curses, una efectivitat gairebé total i absoluta que permet augurar un regnat lluny de la seva fi. Demà, un altre victoriós capítol a la República Txeca.