Elías té avui la primera oportunitat de ser campió de Moto Amèrica

El manresà Toni Elías podria ser cap a quarts d'onze de la nit d'avui campió de Moto Amèrica en la categoria de Superbikes. I si no ho és avui, el més probable és que ho sigui demà. El pilot manresà disputa aquest cap de setmana les dues curses de Nova Jersey, en el penúltim cap de setmana de proves de la competició. Té 79 punts d'avantatge respecte del seu company d'equip a Suzuki Roger Lee Hayden, el germà petit del desaparegut excampió de MotoGP Nicky Hayden. Per tant, si guanya la cursa d'avui o obté quatre punts sobre Hayden, ja podrà cantar victòria.

A Nova Jersey, Elías va guanyar una prova i va quedar tercer la temporada passada, quan va quedar en aquesta mateixa posició en la classificació general. Tenint en compte el seu ampli avantatge i que només queden 100 punts en joc, n'ha de guanyar 21 per ser campió. Si acumula els 25 de la victòria de la primera prova, ja n'hi haurà prou.



Sense un enemic perillós

A més, avui Elías no tindrà davant un rival perillós. El vigent campió, Cameron Beaubier, va tenir un accident a la darrera cursa, a Pittsburgh, i es va lesionar l'espatlla dreta, de la qual ha hagut de ser operat. El supleix Josh Herrin, un pilot sense tanta experiència com Beaubier, tot i que disposarà de la Yamaha oficial.

Malgrat els pronòstics que l'indiquen com a campió aquest cap de setmana, Elías prefereix tocar de peus a terra, i ha declarat que «he de seguir treballant com fins ara. Vull començar la propera cursa pensant a guanyar més proves. Aquesta ha de ser la meva meta, i si pot ser més aviat que tard, molt millor. Francament, guanyar el títol és cada vegada més a prop i també és més fàcil, però no en vull parlar gaire fins que succeeixi».

Per a Suzuki, una primera i una segona posició d'Elías i Hayden serien un fet històric que no aconseguia des del doblet de Ben Spies i Mat Mladin el 2008.