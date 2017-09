El Gironella vol reaccionar avui a domicili i el Sallent, confirmar l'empat del debut

La jornada de Segona Catalana del cap de setmana tindrà menys presència dels equips de la nostra zona per l'ajornament del duel que havien de disputar l'Avià i el Berga. El derbi berguedà de proximitat no es disputarà fins al proper 12 d'octubre a causa de les obres de condicionament del camp d'Avià, que encara no està a punt.

D'aquesta manera, els dos únics equips del grup 4 que entraran en joc seran el Gironella i el Sallent, que voldran fer el do de pit després de dos inicis molt diferenciats.

Aquests tarda, el Gironella visita el Folgueroles, equip que el primer partit va assolir una gran victòria al camp de l'OAR Vic. Els gironellencs es voldran refer de la derrota del primer dia a casa contra el Molletense per no iniciar el campionat amb dues desfetes consecutives. El partit es juga avui a les quatre de la tarda.

El Sallent, per la seva banda, rebrà demà a les cinc de la tarda un Ripollet que va guanyar en l'estrena. Els bagencs van igualar sense gols a les Franqueses i volen fer un pas endavant i situar-se en les posicions altes.



Els lleidatans, en bona línia

Pel que fa al grup 5, el Solsona visita Térmens demà a les cinc després d'haver derrotat en un espectacular partit el Tremp la setmana passada. Aquest serà el rival de l'Organyà, que també va guanyar el primer dia.