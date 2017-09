Guardiola opina que Tebas «pot aprendre de la Premier»

L'entrenador del Manchester City, el santpedorenc Pep Guardiola, va revelar ahir que Ferran Soriano, director executiu del club, es va reunir dijous amb Javier Tebas i li va aclarir «per què la UEFA no investiga el City», i alhora va assegurar que el president de la lliga «pot aprendre alguna cosa de la Premier League».

Tebas va acusar el City de «dopatge financer» amb el sistema de cessions al Girona, i el conjunt anglès va amenaçar d'emprendre accions legals contra ell. City Football Group (CFG), la societat propietària del Manchester City, va adquirir a final d'agost, juntament amb l'empresa de la qual Pere Guardiola és propietari i director executiu, el 88,6% de l'accionariat del Girona, club al qual el conjunt anglès va cedir cinc futbolistes: Douglas Luiz, Marlos Moreno, Aleix García, Pablo Maffeo i Olarenwaju Kayode.

El president de la lliga, Javier Tebas, va insinuar que el club entrenat per Pep Guardiola va modificar el valor dels futbolistes que van ser cedits al Girona per no trencar les regles financeres.

«Vaig estar ahir amb ell [Tebas] i li vaig dir hola; va ser a Manchester. Sé que va parlar amb Soriano i ell li va aclarir per què la UEFA no està investigant el Manchester City. Estic convençut que si Tebas té dubtes pot parlar de nou amb Soriano», va comentar Guardiola en la roda de premsa prèvia al partit contra el Liverpool.

«Potser el senyor Tebas pot aprendre alguna cosa de la Premier League; genera molts diners i haurien d'aprendre del seu model. Fins on sé, la UEFA no ha trucat per investigar», va prosseguir l'entrenador català.