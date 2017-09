L'equip estatal es classifica per a la final del Mundial

La selecció espanyola d'hoquei patins disputarà aquesta tarda, contra Portugal, la final del mundial de l'especialitat després de derrotar ahir per 4-0 Itàlia. Els lusitans, per la seva banda, també van apallissar el seu rival, en aquest cas l'Argentina, per 5-0.

En el duel de l'equip estatal, que té el surienc del Liceo Edu Lamas a les seves files, Adroher va avançar una Espanya dominadora a la primera part. Els italians no van crear gairebé perill i el gol d'Albert Casanovas ho va deixar tot molt sentenciat. Finalment, Raül Marín i Albert Casanovas van reblar el resultat.