L'Eternam comença contra un rival de Copa Catalunya

L'Eternam Manresa intentarà aparcar aquesta tarda, a partir de les sis, totes les emocions viscudes dijous com a amfitrió de la Copa Catalunya de futbol sala. Els manresans van perdre contra el Catgas Energia i avui es desplacen, precisament, a Santa Coloma per enfrontar-se a un altre equip d'aquesta ciutat, justament l'altre que va disputar la competició del Nou Congost.

Així, la Unión Santa Coloma, que va caure davant del Barça per 2-12 després d'haver plantat molta cara, s'enfronta als manresans. L'equip de Javi Rodríguez ha perdut dos jugadors importants de la temporada passada, Andresito i Daniel, que han anat al CCR i al Barça B, respectivament. Com a contrapartida, ha incorporat dos homes que van tenir pocs minuts al Manresa FS, Josete i Wesley.

Pel que fa als manresans, arriben al partit en les mateixes condicions de cansament que l'adversari després de la Copa Catalunya. Per tant, hi haurà igualtat de condicions físiques en tots els aspectes. El conjunt manresà tindrà el dubte del seu darrer fitxatge, Oussama, i l'equip viatjarà amb la il·lusió de sumar els tres primers punts de la temporada i començar a sumar per aconseguir l'objectiu a final d'any.



Penya Esplugues, campió

Ahir, precisament, es van tancar les dues jornades de les Copes Catalunya que s'han organitzat durant dos dies al Nou Congost amb una bona assistència durant les dues jornades. Ahir a la tarda es va disputar la final femenina, que va enfrontar el Palau amb la Penya Esplugues, l'equip que des de fa dues temporades s'ha derivat de l'antic FS Gironella.

Així, les espluguenques es van avançar en el marcador a la primera part en una acció a pilota parada amb un gol de Laura Oliva. La resta de partit va ser molt igualat i les vallesanes van poder establir el gol de l'empat, però al final, en una altra jugada a pilota parada, Helena Roig, va sentenciar pel seu equip (0-2).