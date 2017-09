L'Igualada es vol treure el mal gust de boca a Andorra

El CF Igualada no va començar amb gaire bon peu la lliga. Va iniciar-la amb una dolorosa derrota a casa contra l'Alpicat (0-1) en un duel en què no va saber trencar la cobertura lleidatana. Avui, els homes de Dani Gimeno juguen a les quatre de la tarda al camp de l'Andorra, un dels favorits per assolir l'ascens, amb la voluntat de solucionar els problemes que es van veure en l'estrena i de poder sumar els tres primers punts de la temporada. Els anoiencs ja van tenir un mal inici la temporada passada i després se'n van refer. Aquesta vegada esperen no haver de trigar tant per remuntar.

Per la seva banda, el CE Manresa juga demà a les cinc de la tarda al camp del Vic. En el derbi de l'eix transversal, els bagencs provaran de ratificar les bones sensacions demostrades la segona part del duel inaugural contra el Castellar (3-1) al Nou Congost. El Vic ja va jugar a casa la setmana passada, en què va empatar a un gol contra el Can Vidalet, i intentarà aconseguir la primera victòria de la temporada.

L'entrenador manresà, Jose Solivelles, va explicar que «ha estat una setmana normal, amb bones cares, ja que sempre és positiu començar guanyant, per la tranquil·litat que et dóna».

Pel que fa al rival, «el Vic és un dels cinc o sis millors equips de la lliga i els agafem després de no haver guanyat en el debut, amb el neguit que això els pot suposar davant d'un altre partit en què actuaran de locals». Per aquest motiu, Solivelles, que no va revelar si farà gaires canvis respecte de l'onze que va començar el partit diumenge passat, va avançar que «espero un partit complicadíssim, per aquesta necessitat de guanyar que ells tenen, amb una forta pressió d'ells, que provaran de no deixar-nos jugar darrere. Intentarem trobar-hi solucions».