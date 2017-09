Aleix Duran incideix en la falta d'energia al final i Ibon Navarro, en el físic com a clau

El tècnic de l'ICL Manresa, Aleix Duran, va lamentar «no haver pogut fer dues o tres coses més al final que ens haurien permès lluitar pel partit», però també va admetre que «ens hem buidat i hem estat molt bé fins que ens ha faltat l'energia». L'entrenador egarenc va incidir en «la defensa de l'UCAM, que segurament serà més intensa que les que ens trobarem a la LEB Or i això ens ha de servir per aprendre coses. El partit era perillós perquè es podia haver trencat des de l'inici, però hem aguantat dues escapades seves, fins i tot quan no teníem força, i això parla d'un equip amb cor».

Per la seva banda, Ibon Navar-ro, l'extècnic de l'ICL i ara a l'UCAM, va parlar de la «diferència física com a clau» i també «del control del rebot defensiu, ja que teníem poc tir exterior». Navarro va desitjar «jugar aviat de nou contra l'ICL» i va demanar «paciència» a l'afició del Congost.