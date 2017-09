Artés i SESE jugaran la final del torneig de Copa Catalunya

L'Artés i el SESE jugaran, avui a partir de les 19.30 hores, la gran final del torneig entre equips de Copa Catalunya de la Copa Bages, que es du a terme, un any més, al pavelló de Sant Fruitós de Bages.

En la primera semifinal, els artesencs van derrotar per 66-52 el Granollers. La primera part del matx va ser igualada i a la mitja part de l'enfrontament els bagencs guanyaven per tres punts (34-31). En el tercer quart, un parcial de 23-6 va permetre els artesencs escapar-se en l'electrònic al final del tercer quart. En els deu darrers minuts, l'Artés es va mostrar sòlid i es va endur el bitllet per a la final de la competició.

En la segona semifinal, els barcelonins van tombar per 59-51 l'Esparreguera. En la primera meitat, els jugadors del Baix Llobregat Nord van ser els clars dominadors i van marxar al descans amb vuit punts de marge (23-31). En el tercer quart, un parcial de 23-7 va permetre al SESE agafar deu punts de marge, que va saber mantenir fins al final.

Finalment, en el primer partit de la jornada l'Himesa Sallent, que competirà a Tercera Catalana, va derrotar l'Asfe B, que ho farà a Territorial, per 58-74.