El City marca cinc gols al Liverpool i empata amb el United en el lideratge

El Manchester City de Guardiola va passar la mà per la cara al Liverpool i va imposar-se per un contudent 5-0. Amb aquests tres punts, els citizens empaten al capdavant de la classificació amb el Manchester United, que no va passar de l'empat a 2 al camp de l'Stoke. El City va ser molt superior a l'equip entrenat per Klopp i amb un doblet de Gabriel Jesus, un altre de Sané i un gol d'Agüero (màxim golejador no europeu del campionat anglès) van arrodonir una maneta enfront un Liverpool que va jugar tota la segona meita tamb un jugador menys per l'expulsió de Mané. El Manchester United de José Mourinho va ser incapaç de passar de l'empat a dos gols davant de l'Stoke. El conjunt red no va poder aprofitar els gols de Rashford i Lukaku i es va veure empatat per un conjunt local on Choupo-Moting va ser l'autor dels dos gols.

El vigent campió de la Premier League, el Chelsea, va guanyar per la mínima en la seva visita al camp del Leicester (1-2). Els homes de Conte van avançar-se amb un gol del davanter espanyol Morata a la primera meitat i, a la represa, Kanté va posar el 0-2. Els locals van retallar diferències a la segona part des del punt de penal, on Vardy no va perdonar, però ja no van poder empatar. El Tottenham de Pochettino no va fallar després d'un partit perfecte al camp de l'Everton (0-3). Kane, amb dues dianes, i Eriksen van ser els autors dels gols en la victòria dels spurs.

L'Arsenal de Wenger va tornar a aconseguir una victòria a casa després d'imposar-se per un cómode 3-0 al Bournemouth. El conjunt local no va donar cap opció i al minut 6 ja guanyaven amb un gol de Welbeck. Lacazette va ampliar distàncies amb el segon gol i a la represa Welbeck tancava el marcador amb el tercer. El recent ascendit Brighton va sumar la primera victòria davant el West Brom (3-1) i el Southampton va perdre amb el Watford (0-2).