Contador venç a l'Angliru en la vígilia de la seva retirada

Quina millor manera de retirar-se que guanyant una de les etapes clàssiques de la Vuelta, la de l'Angliru, i Alberto Contador ho va fer. El ciclista madrileny del Trek va posar el colofó a la seva carrera embutxacant-se l'etapa, la vintena de la prova, i la quarta plaça de la general. Per la seva banda, el britànic Chris Froome (Sky) va arribar tercer i guanyarà, si no hi ha cap sorpresa majúscula en el passeig final a Madrid, la seva primera Vuelta. A més, el rus Ilnur Zakarin (Katusha) va arrabassar la tercera plaça a l'holandès Wilco Kelderman (Sunweb).

L'etapa va transcórrer entre Corvera de Asturias i l'Angliru, de 117,5 quilòmetres, amb tres colossals ports consecutius: el la Cobertoria, l'alt del Cordal i el temible Angliru, considerat com un dels més exigents de la península: 12,5 quilòmetres de pendent mitjà del 9,8% i rampes del 23%.

En les primeres rampes de l'Angliru, el madrileny va atrapar als escapats i es va llançar en solitari a per l'etapa i el podi.