El Madrid torna a punxar, davant un combatiu Llevant

El Llevant, acabat d'ascendir a Primera Divisió, va aconseguir un punt que val or en la seva visita al Santiago Bernabéu. El Madrid, amb una onze d'entrada ple de novetats, va acusar la falta d'encert davant un lluitador Llevant. Amb l'empat, els de Zinedine Zidane s'han deixat ja quatre punts en dues jornades al seu estadi.

Zidane va fer rotacions a l'equip amb motiu de l'aturada de seleccions. El rival i la situació convidava a fer-les, però els blancs es van topar amb un Llevant seriós, ben situat al terreny de joc i amb les idees molt clares. El tècnic blanc va fer canvis en totes les línies i el seu equip se'n va ressentir, a excepció de Marco Asensio, l'únic jugador que intentava despertar el Bernabéu.

Amb tot això, el Llevant va colpejar primer aprofitant un greu error de la defensa blanca. En un servei de banda, Ivi es va anticipar a la passivitat de Carvajal, va controlar amb qualitat i va definir amb un precís toc de pilota, impossible per l'ahir porter titular, Kiko Casilla.

Era un cop inesperat que plantejava un altre partit a remolc per als blancs. Tot i això, els de Zidane van aixecar el cap i van bolcar el seu atac sobre la porteria defensada per Raúl Fernández. Els laterals es van sumar a l'atac mitjançant nombroses centrades. En una d'elles arribava l'empat de Lucas Vàzquez, qui aprofitava un rebot del porter a rematada de Sergio Ramos. Gareth Bale, que substituïa el lesionat Benzema en aquest primer temps, errava l'ocasió més clara per als blancs fregant el descans en un mà a mà davant el porter llevantí.



Un monòleg sense premi

La segona part va ser un monòleg del Madrid, una lluita contra el nerviosisme amb el pas dels minuts i l'absència del gol de la remuntada. El Llevant, per la seva banda, mantenia la fermesa defensiva i amb això ja era suficient per frenar els blancs. En aquest sentit, el porter llevantí Fernández es va convertir en l'heroi del seu equip després de protagonitzar nombroses aturades decisives.

Zidane va buscar en Isco el seu revulsiu, però ahir no era el dia. L'absència de davanters va penalitzar un Madrid més imprecís que l'habitual. Els locals ho intentaven amb xuts de llarga distància davant la tancada defensa rival, però es topaven amb un esplèndid Fernández sota pals.

A la desesperada, Marcelo va ser expulsat per agredir un rival i Kroos va estavellar la pilota al pal en la darrera ocasió del partit. D'aquesta manera, el campió encadena dues punxades consecutives al Santiago Bernabéu i ja ha perdut 4 punts en tres jornades