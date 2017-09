El surienc Edu Lamas es proclama campió del món

La selecció espanyola d'hoquei sobre patins va proclamar-se campiona del món als World Roller Games, que es van disputar a Nanjing (la Xina). El combinat estatal va superar la selecció de Portugal a la tanda de penals després de finalitzar el temps reglamentari amb empat a 3 gols.

Els homes d'Alejandro Domínguez van realitzar una fantàstica primera meitat i van marxar al descans amb un favorable 2-0 al seu favor. A la represa, els portuguesos van reaccionar i en tan sols quatre minuts van aconseguir empatar. El surienc Edu Lamas va marcar el 3-2, però en l'últim segon Helder Nunes aconseguia l'empat. A la pròrroga, el marcador no es va moure i a la tanda de penals els espanyols van guanyar per 2-1.