Toni Elías es corona campió del Superbike MotoAmèrica

Arxiu Particular

Toni Elías amb la seva Suzuki Arxiu Particular

El pilot manresà Toni Elías es va proclamar, ahir, a Nova Jersey, campió de la categoria Superbike de MotoAmèrica en la seva segona temporada al certamen nord-americà. Elías va posar la cirereta a una temporada pràcticament perfecta amb una victòria a la primera mànega que li va valer per certificar el títol.

A la cursa de Nova Jersey hi va arribar amb 79 punts d'avantatge sobre el seu company Roger Lee Hayden. Al manresà només li feia falta quedar davant de Hayden per ser campió, tot i que el darrer no li ho va posar fàcil. Hayden sortia des de la pole position, però el que va marcar la pauta va ser Josh Hayes.

Ambdós pilots del Yoshimura Suzuki van aguantar el ritme de Hayes, i Elías va passar a l'atac quan quedaven 16 voltes per al final. Durant uns quants girs, Hayes i Hayden es van mantenir a la seva roda, però el pilot bagenc va canviar el ritme de la prova quan quedaven 12 voltes per al final. Hayden va superar Hayes quan en faltaven 5 per acabar, i va intentar perseguir Elías. El manresà es va mostrar incontestable i va entrar en primer lloc a la línia de meta.

Amb nou victòries i 16 podis en les primeres 17 curses, el pilot manresà de 34 anys es va endur merescudament el títol de campió d'una categoria que ha dominat des del principi i en la qual no ha donat opcions als rivals