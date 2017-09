Un valent Marc Márquez recupera el liderat de MotoGP

L'espanyol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), més que mai, "ha tirat de gens" per aconseguir la seva quarta victòria de la temporada en imposar-se en l'última volta del Gran Premi de San Marino de MotoGP a l'italià Danio Petrucci (Ducati Desmosedici GP17).

El circuit "Marco Simoncelli" de Misano Adriàtic ha hagut de rendir-se a l'ambició del campió espanyol -al qual un sector del públic ha aplaudit quan ha caigut en els últims entrenaments lliures de la matinal de diumenge mentre ell els ha dedicat petons mentre tornava al seu taller en una moto de l'organització-, que ha esperat fins a l'última volta per superar Danilo Petrucci, quan la lògica feia pensar que una segona plaça era millor que el risc d'una caiguda.

Però la competitivitat del pilot de Repsol Honda queda fora de tot dubte i una vegada més ha volgut lluitar pel màxim, per la victòria, i l'ha aconseguit d'una manera espectacular, amb un avançament a final de recta al seu rival i diverses derrapades al llarg d'un últim gir que ha mantingut tothom en un sospir i que li han permès acumular un avantatge en només un gir de més d'un segon.

Amb aquesta victòria el pilot de Repsol Honda empata al capdavant del campionat amb el pilot italià a 199 punts, mentre que Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que ha estat quart, és tercer a 16 punts de tots dos.

Quan s'ha apagat el semàfor Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha sortit molt bé però no ha pogut evitar que el sorprengués el també espanyol Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), s'ha col·locat líder de la carrera en la segona corba.

Lorenzo ha començat a tirar amb força per intentar escapar-se però darrera la seva estela s'han col·locat tant Marc Márquez, que ha tingut un primer ensurt en el tercer gir, com Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), líder en el provisional del mundial.

A poc a poc Jorge Lorenzo ha anat obrint una mica de forat sobre els seus rivals, més de tres segons en la cinquena volta respecte a Márquez, al qual en la sisena ha superat l'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17), sabedor que en aquestes condicions tenia una gran oportunitat de lluitar per la seva primera victòria de la categoria.

A ritme de volta ràpida Jorge Lorenzo s'estava escapant de tots els seus rivals però en el setè gir, en la sisena corba la seva moto l'ha llançat pels aires i l'ha allunyat definitivament de la que podria haver estat la seva primera victòria de la temporada i amb la Ducati.

Aquest accident de Jorge Lorenzo ha deixat Danilo Petrucci líder de la prova, perseguit per Marc Márquez, que ha fet alguns gestos al seu taller com perquè preparessin la segona moto, i Andrea Dovizioso, mentre que Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) ja havia perdut, aleshores, gairebé sis segons i el britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) se'n ha anat per terra, encara que ha pogut recuperar la seva moto per continuar en carrera.

Les condicions de la pista eren igual d'extremes que la resta de categories, pel que les caigudes han tornat a ser la nota predominant i als contratemps de Jorge Lorenzo o Cal Crutchlow s'han unit les del txec Karel Abraham i el francès Loris Baz, els dos sobre sengles Ducati Desmosedici GP15 abans d'arribar-se a l'equador de la carrera, prevista a 28 voltes, com també poc després Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16).

Cap dels pilots del capdavant volia cometre errors que engeguessin en orris la seva posició al campionat, cosa que ha propiciat que tant Marc Márquez -segon-, com Andrea Dovizioso -tercer- o Maverick Viñales -quart-, donessin per bons en aquests instants la seva classificació en la prova, en espera d'esdeveniments.

L'espanyol Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que era novè en la catorzena volta, se n'ha anat per terra en el següent i ja no ha pogut continuar, com tampoc el seu company d'equip, el britànic Sam Lowes, mentre que l'italià Andrea Dovizioso ha pres el camí del seu taller amb problemes en el seu Suzuki GSX RR.

Als tallers han començat a veure's molts moviments i els mecànics de Repsol Honda i Ducati han estat els primers a preparar les segones motos de Márquez, Dovizioso i Petrucci, malgrat que la pista no es trobava encara en condicions com per rodar amb els pneumàtics de sec.

Petrucci ha marcat la volta ràpida de carrera en el vintè gir, el mateix en el qual Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), un dels aspirants al títol rodava setzè, gairebé sense ritme amb l'asfalt mullat, i pràcticament deia amb aquest resultat adéu a les seves possibilitats de ser campió.

Una volta més tard, vint-i-unena, Petrucci i Márquez han tornat a fer volta ràpida, mentre que Andrea Dovizioso ha optat per no arriscar més d'allò necessari i ha començat a cedir terreny als seus rivals, sense que el líder de la carrera afluixés ni una mica, cosa que li ha fet protagonitzar una altra volta ràpida en la següent i també un gran ensurt que ha estat a punt d'enviar-lo a terra.

Des d'aquí fins al final la carrera s'ha convertit en un mà a mà entre Petrucci i Márquez que s'ha decantat del costat espanyol per la seva ambició i eficàcia en tan adverses condicions, amb Dovizioso tercer, Maverick Viñales quart i l'italià Michelle Pirro (Ducati Desmosedici GP17), cinquè.

Menció especial es mereix el francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), que ha caigut en l'última corba del traçat i encara que la seva moto no ha arrencat ha decidit empènyer la mateixa fins a travessar la línia de meta, exhaust, en quinzena posició, just per darrere de Dani Pedrosa.

Alex Rins ha situat el seu Suzuki GSX RR en la novena posició, amb Pol Espargaró (KTM RC 16) onzè, per davant d'Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16) i no han aconseguit acabar, per caiguda, Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16) i Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17).