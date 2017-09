Un Artés poc preparat perd el seu duel contra el SESE

El Club Bàsquet Artés, dirigit per Toni Manyosas, es va veure les cares amb el conjunt barceloní del SESE en la final de la competició de Copa Bages, que va tenir lloc aquest dos últims caps de setmana a Sant Fruitós de Bages i que han disputat els equips que juguen regularment a la categoria de Copa Catalunya.

Els bagencs, que van jugar com a locals, portaven només tres entrenaments a les cames i van topar contra un SESE que va sortir carregat d'intensitat i que va dominar el joc del primer període, tot i que l'Artés no va permetre que agafés un marge de punts destacable (13-18).

Va ser en el començament del segon quart quan els de Barcelona van aconseguir marxar una mica en l'electrònic, però una ràpida reacció dels jugadors artesencs els va permetre arribar a la mitja part de l'enfrontament només un punt per sota en el marcador (31-32).

El tercer temps va ser molt anivellat, amb constants intercanvis de cistelles i força precaució per part dels dos conjunts, que van tancar el quart amb certa igualtat en el marcador (50-49). Per tant, tot s'havia de decidir durant els darrers deu minuts.

En el quart període els barcelonins van sortir decidits a trencar el partit i es van posar vuit punts per sobre. Tot seguit els jugadors bagencs van fer un últim esforç per intentar endur-se el títol i es van situar només quatre punts per sota quan faltaven dos minuts per al final del partit. En aquests, diversos errors en defensa i uns baixos percentatges en atac dels locals van provocar que el SESE sentenciés el partit i s'endugués el títol de la Copa Bages.

Els artesencs debutaran a Copa Catalunya a la pista del Samà de Vilanova i la Geltrú, el dissabte 30 de setembre a partir de tres quarts de vuit del vespre.