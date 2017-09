El Gironella cau per la mínima víctima d'un contraatac davant el Folgueroles

El Gironella va encaixar la segona derrota consecutiva després de caure per la mínima en el complicat i petit camp del Folgueroles. El conjunt local va aprofitar un contraatac, a la represa, per deixar els tres punts a la comarca d'Osona. Ambdós equips van plantejar una primera meitat amb un ritme baix, amb poques ocasions de gol i un joc molt directe. Els berguedans van estar desencertats en els metres finals i no van poder agafar avantatge en el marcador. Al descans el marcador reflectia un just empat a zero gols.

A la represa la dinàmica no va canviar i ambdós conjunts continuaven buscant un joc molt directe, amb pilotes aèries i defenses sòlides. A mesura que avançaven els minuts, els gironellencs es trencaven cada cop més al mig del camp i eren incapaços d'endur-se les segones jugades. El conjunt de casa va aprofitar un efectiu contraatac per desfer l'empat en el marcador i agafar avantatge.

El conjunt entrenat per Ponti va reaccionar després del gol encaixat i va buscar amb insistència l'empat. Els jugadors visitant, però, van estar desencertats de cara a porteria i no van poder sumar cap punt en la complicada visita a Folgueroles. La setmana vinent l'equip de Gironella rebrà la visita del Bellavista Milán, equip que ha encaixat també dos derrotes en dos partis.