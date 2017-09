L'Asfe no pot fer res contra l'autoritat del CB Cerdanyola

El conjunt de l'Asfe Sant Fruitós es va veure les cares amb un poderós Cerdanyola en la final de la Copa Bages femenina, en què, tot jugar-se a la pista de l'Asfe, les locals es van veure contundentment derrotades (40-73).

Les bagenques van iniciar el matx plantant cara a un dels millors equips de Copa Catalunya, (una categoria per sobre on juga l'Asfe). Jugant de tu a tu van aconseguir no despenjar-se en l'electrònic i poder competir durant gairebé tota la primera meitat contra el potent i renovat equip sènior del Club Bàsquet Femení Cerdanyola, que s'ha marcat com a objectiu l'ascens de categoria.

No obstant això, va ser a les acaballes del segon període quan el talent i l'encert de les jugadores de Cerdanyola van clavar un parcial de 0-9 que les posava 11 punts per sobre i aconseguien així un avantatge considerable que trencaria el partit en benefici del conjunt que jugava com a visitant.

A la represa el control i el domini van ser únicament de les noies del Vallès Occidental, que es van mostrar molt superiors físicament i atlèticament, així com molt més encertades de cara a cistella.

Una victòria més que merescuda per al sènior del CBF Cerda-nyola, va ajudar les del Bages a acabar de preparar la pretemporada, ja que tot i la noticiable fatiga de les jugadores de Sant Fruitós mai van deixar de lluitar i van oferir una bona imatge carregada d'intensitat i actitud, que deixa bones sensacions al vestidor de l'entrenador Nil Llobet abans d'estrenar una nova temporada.