L'Igualada es basa en un bon inici per vèncer a fora

L'Igualada va aconseguir la primera victòria de la temporada en vèncer al camp del Levante Las Planas, a Sant Joan Despí, per un resultat final d'1-3. La primera part del duel va ser d'anades i tornades, no hi va haver un dominador clar del joc. D'aquesta manera, les igualadines van aprofitar la velocitat de les seves davanteres per fer mal en el contraatac, i es van avançar al marcador en el minut 12, quan Marta Cubí va aprofitar un rebuig. Tres minuts després, Mariona va fer el segon amb una rematada de cap. Les locals van reduir distàncies al minut 20, però tot seguit les anoienques van obtenir el control del matx i no van permetre que les rivals empatessin.

En la segona meitat les visitants van seguir dominant i van sentenciar amb una diana de Marina Salanova al minut 60. Posteriorment, el matx no va presentar cap dificultat per a les igualadines, que es van endur els primers tres punts de la temporada.