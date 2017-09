L'Igualada torna a guanyar i es classifica per als quarts de final de la Lliga Catalana EBA

L'Igualada va obtenir la segona victòria en la fase de grups de la Lliga Catalana EBA, en aquesta ocasió a la seva pista davant el MoraBanc Andorra B, al qual va derrotar per un resultat final de 72-65. Amb aquest triomf, el conjunt anoienc es classifica pels quarts de final de la competició, que disputarà el proper dijous 12 d'octubre davant el vencedor del grup 7, que integren tres equips: el Vic, el Mataró Parc Boet i el Mataró Feimat.

L'equip visitant, molt encertat en el llançament exterior, va agafar avantatges de fins a vuit punts a l'inici del matx (17-23 al final del primer quart). En el segon període, semblava que la tònica seria més o menys la mateixa, però als minuts finals els locals van apujar la intensitat defensiva i, gràcies a bons contraatacs, van recuperar la iniciativa en el marcador. Tot i així, l'encert en els tirs lliures va permetre als andorrans arribar a la mitja part de l'enfrontament amb dos punts de marge en l'electrònic (35-37).

En la segona meitat, l'equip dirigit per Jordi Martí va recuperar la seva millor versió i, amb ràpides transicions, va clavar un parcial de 16-8 per finalitzar el tercer quart amb quatre punts de renda (54-50). En els deu darrers minuts els jugadors de la capital anoienca van tenir el control del partit i es van mantenir sòlids, trencant qualsevol opció de remuntada d'un Andorra que no es va rendir fins al darrer segon.