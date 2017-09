L'Organyà remunta davant el Tremp en els darrers minuts

L'Organyà va sumar la segona victòria de la temporada després de derrotar per 2-4 el Tremp. Els jugadors visitants van agafar avantatge en la primera meitat i al descans guanyaven per 0-1. A la represa els locals van reaccionar i van ser capaços de donar la volta al marcador. El conjunt de l'Organyà no va abaixar els braços i va remuntar en els darrers minuts.