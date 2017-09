Marganell i Pare Ignasi Puig empaten en un partit físic

Una primera part dominada de principi a fi pel Marganell no va servir per endur-se els tres primers punts a casa. Els equips se'n van anar als vestuaris amb un marge que semblava difícil de remuntar per un Pare Ignasi Puig que a la primera meitat havia comès dos penals, ambdós transformats pels locals. A la represa, el domini va continuar sent del Marganell, però l'empenta dels visitants, ajudats pels seus aficionats i amb un joc cada cop més brusc, va aconseguir empatar el partit mitjançant dues jugades aïllades que Garcia, per partida doble, va aconseguir transformar i igualar un partit que per moments va deixar jugades poc agradables.