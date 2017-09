El Newcastle de Rafa Benítez obté el seu segon triomf

En un diumenge sense cap partit dels favorits per guanyar la lliga anglesa, el Newcastle, que acaba de pujar aquest any de la Championship i és entrenat pel tècnic madrileny Rafa Benítez, va aconseguir el segon triomf de l'any, el primer fora de casa. La víctima va ser el Swansea, equip que va superar a la classificació, ja que els magpies tenen sis punts per quatre dels swans. Un gol de Jamaal Lascelles quan faltava un quart d'hora per al final va decidir l'enfrontament entre dos dels candidats a patir per salvar-se. Dos conjunts que es trobaran també en aquesta situació seran el Burnley i el Crystal Palace, que es van enfrontar també ahir amb victòria per als locals per 1-0. Chris Wood, al minut 3 de partit, va anotar un gol que seria decisiu.