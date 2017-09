La pilota aturada castiga el Calaf a la segona part

El Calaf es va deixar remuntar el marcador al camp del Juan XXIII després d'anar guanyant per 0-2 al minut 53. Els calafins no van ser capaços de frenar el joc a pilota aturada dels terrassencs. De fet, els tres gols que va encaixar el conjunt visitant van ser per jugades a pilota aturada.

Amb l'empat a dos al minut 74, el joc es va endurir i això va penalitzar els calafins, que es van veure superats en el joc aeri. Al minut 85, en una altra jugada assejada, el Juan XXIII es va posar per davant i va deixar sense temps de remuntada els visitants. El proper rival del Calaf serà el Marganell