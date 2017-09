El Sallent venç el Ripollet en el partit de la festa major

El Sallent va sumar la primera victòria de la temporada davant d'un combatiu Ripollet. El conjunt bagenc va deixar la iniciativa en la primera meitat als visitants i esperaven amb una forta defensa al seu camp. L'equip de Ripollet no va ser capaç de crear gaire perill enfront d'un Sallent que buscava els contraatacs per fer mal. Els homes de Jordi Capellas van desaprofitar un parell d'ocasions en els primers minuts per intentar agafar avantatge en el marcador. Amb aquest empat a zero gols es va arribar al descans.

A la represa la dinàmica no va canviar i els locals continuaven tancats al seu camp davant d'un Ripollet que portava la iniciativa en el joc. L'equip visitant va començar a baixar el ritme a mesura que avançaven els minuts i els locals ho van aprofitar per estirar-se i començar a crear perill. A partir d'aqui els bagencs van ser molt superiors i, al minut 72, Pladellorens va desfer l'empat amb l'1-0. Sis minuts més tard, Vidal aconseguia sentenciar els tres punts amb el definitiu 2-0. Al final del partit el regidor d'esports de Sallent va fer l'entrega del trofeu.