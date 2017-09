El Solsona no pot puntuar amb el Térmens i perd en un fluix partit

El Solsona va encaixar la primera derrota després de perdre per la mínima al camp del Térmens. Els jugadors solsonins van disputar un partit molt dolent i es van veure superats per un equip local que va saber aprofitar les errades defensives dels visitants per avançar-se en el marcador. Els solsonins van reaccionar a la represa i van poder empatar. El conjunt de casa, però, no va abaixar els braços i a deu minuts del final van aconseguir el definitiu 2-1.