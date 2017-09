El Súria supera l'Avià B en una victòria molt treballada

El Súria es va imposar a l'Avià B en el partit corresponent a la segona jornada de Tercera Catalana. Els suriencs afrontaven el partit amb moltes baixes. Tot i això, els d'Eduard Maqueda van mostrar un bon joc en un matx molt equilibrat.

Els locals van colpejar primer amb un gol de Sanchís, autor de les dues dianes del Súria. Arran del gol, els suriencs van gaudir de força ocasions, que no van saber materialitzar.

El segon temps començava bé per als visitants, que, en una de les seves escasses arribades, feien l'empat en un gol al contraatac. A partir d'aquí el partit es va equilibrar, amb un lleuger domini del Súria. Al minut 72, Sanchís, de falta directa, va fer el definitiu 2-1 per certificar la primera victòria dels suriencs a la lliga. L'equip del berguedà no es va rendir però no va saber trobar porteria als instants finals del partit.

El proper rival del Súria serà el Navàs, mentre que l'Avià B, rebrà a casa el Viladecavalls.