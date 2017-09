Ventura i Jordà guanyen la Scott Marathon d'Aguilar

Aguilar de Segarra va ser l'escenari de l'última Scott Marathon by Taymory de la temporada, la marató de l'Anbaso. Més de 300 ciclistes van poder gaudir d'un dia esplèndid per a la pràctica de la BTT, en el qual es van decidir els guanyadors de totes les categories. Després de tres espectaculars proves a Sant Joan de Mediona, Camarasa i Girona, Aguilar de Segarra va ser la definitiva. Aquesta última prova ha estat l'encarregada d'acomiadar les Scott Marathon després de 250 quilòmetres i gairebé més de 7.000 metres de desnivell positiu acumulat.



Muñoz complica Ventura

En la prova de marató de 60 quilòmetres es va poder gaudir de dos duels apassionants entre quatre corredors. Des del principi, Guillem Muñoz, del Blue Motors, i Ismael Ventura, del Buff Scott MTB Team, van escapar-se i van lluitar per a la primera posició, que finalment va ser per a Ventura amb un temps de 2:44:52, seguit de Muñoz, a sis segons, i de Marc Donadeu, de l'Scott, que va superar a l'esprint Roger Argelaguer en aturar el cronòmetre amb un temps de 2:46:11. A la classificació general de les Scott Marathon by Taymory, la categoria elit va ser per a Francesc Guerra, que ja tenia la victòria matemàtica abans de l'última prova, i la segona i tercera posició van ser per a Muñoz i Argelaguer.



Jordà no va tenir rival

En categoria femenina, Sandra Jordà va endur-se la victòria amb un temps de 3:21:23 i amb un ampli avantatge davant de les seves perseguidores. En segona posició va entrar Raquel Lisbona, a més de vuit minuts de Jordà, i completant el podi amb un temps de 3:34:35 i aconseguint la victòria en la classificació general de les Scott Marathon by Taymory va entrar Veerle Cleiren (Montbrió). La segona i tercera posició de la general van ser per a Raquel Lisbona i Raquel Egea. En la categoria sub-23, Ivan Calvo va entrar juntament amb el seu germà Julen a l'arribada i ambdós van aconseguir la primera i segona posició, respectivament, amb un temps de 3:01:13. El podi va completar-lo Eduard Gispert, que va arribar a més de quatre minuts del vençedor.

En la categoria màsters 30, Josep Enric Farriol va aturar el registre amb un temps de 2:51:13 per imposar-se per davant d'Arcadi Gabarró (Fesbici) i d'Enric Martorell (Pansalud). En la categoria màster 40, Jordi Garrido (Nou Espai) no va donar cap opció i va guanyar amb un temps de 2:51:45 per davant d'Alejo Moya (Cultbikes) i de Jordi Ruiz (Bike Racing Team). En la categoria màsters 50, Francisco Salamero va guanyar sense problemas per davant de Pere Joan Roig i de Xavier Besora.



Gutiérrez venç en modalitat ral·li

En la prova de modalitat ral·li de 36 quilòmetres la victòria va ser per al ciclista júnior Sergio Gutier-rez, de l'equip Biking Point, amb un temps d'1:40:45, seguit del màster 30 Lluís Navarro, de l'equip Cicles Sans, que va entrar a 31 segons. El podi el va completar el també ciclista júnior Antonio Algarrada, de l'equip Medina, campió de les Scott Marathon by Taymory de la seva categoria.