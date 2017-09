Messi fa el que vol a una tímida Juventus

Hi havia diversos al·licients en l'estrena del Barça de Valverde a la Lliga de Campions. L'esperada alineació a l'onze titular de Dembélé (en el lloc de Delofeu respecte a l'equip que va golejar dissabte l'Espanyol) i la possibilitat d'una venjança esportiva cap a una Juventus que la temporada passada va ser botxí dels blaugranes als quarts de final de la competició.

Les dues circumstàncies es van donar, i va destacar una segona part en la qual els blaugranes van passar per sobre del seu rival, amb un Messi insaciable després d'obrir el marcador a les acaballes del primer temps, que va marcar un segon gol i va donar el tercer a Rakitic. En línies generals no va ser de molta qualitat, però en tot cas el Barça va ser netament superior.

El partit es va iniciar amb el guió més o menys previst. Amb els italians, que van presentar diverses baixes de jugadors importants per lesió, replegats amb un clar 4-4-2, esperant les possibles accions de contracop, i un Barça dominant la possessió. Dembélé es va situar a la banda dreta, amb Messi com a davanter lliure i Suárez més centrat, deixant la banda esquerra per a les incursions de Jordi Alba.

Precisament, Dembélé va donar mostres de bons moviments en les primeres accions de l'atac local, tot i que al minut 5 De Sciglio ho va intentar amb una rematada enverinada que Ter Stegen va desviar a córner, malgrat que l'àrbitre no ho va interpretar així. En una altra acció de contracop va ser Dybala (min 8) qui va tenir la seva ocasió, però de nou Ter Stegen va intervenir. El Barça manava al mig del camp, però el ritme de joc era eixut, lent, encallat.

Al minut 11 arribava el tercer llançament més o menys consecutiu de la Juventus; va ser de Pjanic, que va aturar l'alemany en dos temps. Després d'aquestes tres rampellades italianes, el Barça va tenir més control de la situació, tot i no aconseguir crear gaire perill. Al minut 15, Buffon va tallar una pilotada llarga enviada cap a Dembélé. En aquesta fase, la Juventus havia d'aturar els jugadors blaugranes amb dures faltes, com la que va rebre Iniesta al min 18 de Matuidi a la frontal de l'àrea. Va servir-la Messi als peus de la barrera i el rebuig va anar a parar als peus de Suárez, que va posar a prova Buffon amb una rematada massa centrada.



El primer gol, clau

Cap al final del primer temps, el joc encara va decaure més en el seu ritme, però faltava la fuetada de Messi. Pràcticament es complia el temps quan Messi, fent una paret amb Suárez, va foradar la italiana amb un xut ras arran de pal.

Els blaugranes havien obert la llauna i, segurament, l'1 a 0 va donar confiança als d'Ernesto Valverde per a la represa. Ja al minut 51, la jugada còmica de la nit: un xut ras de Messi que va anar a parar al pal i posteriorment a l'esquena de Buffon. Era el preludi del 2 a 0, anotat per Rakitic, que va acompanyar Messi en la seva acció per la banda dreta (min 55). Al 61, falta llançada per Messi, que el porter italià va desviar magistralment a córner. La sortida del Barça al segon temps va ser màgica i als dos primers gols va seguir-ne un tercer, de Messi (min 68), amb una facilitat escandalosa. Al minut 70, Ernesto Valverde va posar fi a l'estrena de Dembélé, força actiu, però sense poder culminar amb èxit cap de les seves accions.

Amb el 3 a 0, la Juventus va intentar, sense esma, buscar el gol de l'honor, però la seva figura, l'argentí Dybala, no va tenir la seva millor nit.

Al minut 78 va ser anul·lat un gol a Luis Suárez per fora de joc. En els darrers minuts Valverde va donar entrada als discutits Paulinho i André Gomes, sense que la seva aportació creés novetats, i es va tancar el partit amb el 3 a 0 que ha de donar empenta al Barça.