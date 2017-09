El Barça es vol estrenar amb revenja

El nou Barcelona d'Ernesto Valverde es posarà a prova aquesta nit (20.45 hores), contra el subcampió d'Europa, el Juventus italià, el seu botxí a la Lliga de Campions la campanya passada i que li servirà per calibrar el seu veritable nivell en aquesta arrencada de temporada.

L'equip blaugrana lidera la Lliga espanyola amb nou punts de nou possibles, nou gols a favor i cap en contra, i a poc a poc va afinant la seva posada a punt després de caure en la Supercopa d'Espanya contra el Reial Madrid, en pretemporada. El Barça està reafirmant la seva identitat sota el guiatge del nou tècnic, i a l'empar de Leo Messi: un triplet seu va comandar la golejada de diumenge passat contra l'Espanyol. I la visita de la Juve al Camp Nou serà un bon test per saber en quin estat de forma estan els blaugrana en la seva estrena en la màxima competició continental.

Per jugar davant els transalpins, Valverde té les baixes d'Arda Turan i Rafinha per lesió i de Paco Alcácer per una gastroenteritis. En canvi, Sergi Roberto, que per precaució va ser baixa en el derbi barceloní a causa d'unes molèsties al genoll esquerre, va rebre l'alta mèdica i va poder entrar a la convocatòria.

El tècnic del conjunt blaugrana podria repetir el mateix onze que va golejar l'Espanyol, amb l'única novetat d'Ousmane Dembélé a l'extrem dret, en detriment de Gerard Deulofeu. El francès va participar en els últims 22 minuts del derbi i va regalar una assistència de gol a Luis Suárez, i demà podria començar com un dels puntes titulars en el 4-3-3 amb el qual presumiblement formarà el Barça.

Tot i així, tampoc és descartable que Valverde canviï el sistema i formi un 4-2-3-1 (el seu dibuix habitual en anteriors equips però que encara es resisteix a utilitzar al Barça) amb Paulinho com a parella de Sergio Busquets en el doble pivot, per darrere dels tres mitjapuntes (Dembélé, Messi i Iniesta) i un davanter centre, que ben segur que seria Luis Suárez. El que té clar l'entrenador del Barça és que, sistemes a part, Messi, aquest any, abandonarà definitivament la banda dreta, per jugar com a fals nou o mitjapunta, una posició en la qual està rendint a la perfecció aquest inici de temporada.



La Juventus viatja amb sis baixes

Per la seva banda, la Juventus va viatjar a Barcelona amb un total de sis baixes. Els italians Giorgio Chiellini i Claudio Marchisio, els alemanys Benedikt Höwedes i Sami Khedira i el croat Mario Mandzukic estan lesionats, i el colombià Juan Cuadrado està sancionat per l'expulsió de l'any passat en la final davant el Reial Madrid. Tot i aquestes absències, la Juventus arribarà al Camp Nou amb una garantia: l'argentí Paulo Dybala, que s'ha lluït en aquest començament de temporada amb vuit gols en quatre partits i amb unes prestacions de gran lideratge. Per formar l'onze, el tècnic, Massimiliano Allegri, s'encomanarà al seu ja habitual 4-2-3-1 ofensiu.

En la roda de premsa anterior al partit, Allegri va negar que el seu equip sigui favorit davant el Barça, ja que, segons la seva opinió, és «el conjunt favorit al costat del Reial Madrid per guanyar la Lliga de Campions», malgrat que l'estiu passat perdés Neymar. El tècnic italià va comentar que «el nostre objectiu, en aquesta primera part de la temporada, és arribar al mes de març vius en totes les competicions», i va afegir que el segon, el tercer i el quart partit de la fase de grups «seran determinants». Per la seva banda, el davanter argentí Paulo Dybala va admetre que «tots esperen que repeteixi l'actuació de l'any passat» al Camp Nou, si bé va avisar que «no és fàcil fer-ho».