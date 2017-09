Espanya vol obrir la porta de les medalles davant Alemanya

La selecció espanyola espera poder obrir la porta de les medalles de l'Eurobasket, però per fer-ho haurà de superar Alemanya en el matx de quarts de final, que es posarà en marxa a partir de les 17.45 hores a Istanbul i es podrà seguir en directe per Cuatro.

Els dos equips arriben en bon moment: els espanyols van superar l'amfitrió, Turquia, als vuitens de final en un matx dur, complicat, tàctic i amb un ambient advers per als de Sergio Scariolo. Per la seva banda, els alemanys van tombar França, que va ser bronze en el darrer campionat. Per tal de poder ser a semifinals, Espanya haurà de controlar i aturar la principal arma rival, el base dels Atlanta Hawks Dennis Schröder, que és el segon màxim anotador de la competició.

En el cas d'obtenir la victòria, els espanyols s'enfrontarien en semifinals al vencedor de l'Eslovènia-Letònia, que es jugarà a partir de les 20.30 hores. Els altres dos partits de quarts de final es duran a terme demà: a les 17.45 h es disputarà el Grècia-Rússia i a les 20.30 h l'Itàlia-Sèrbia.