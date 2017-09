El Memorial Basulles estova les deteriorades relacions entre el Nàstic i el Manresa

La divuitena edició del Memorial Rossend Basulles va servir, ahir, per acostar dos clubs manresans molts distanciats fins ara, l'organitzador, el Gimnàstic, i el CE Manresa. Les darreres temporades, aquestes dues entitats havien protagonitzat sorolloses disputes per jugadors, en un intent de potenciar els seus equips.

El coordinador del Gimnàstic, Sergi Martínez, comentava ahir que «l'acostament va començar quan vam voler fitxar Ferran Costa com a entrenador del nostre juvenil de Divisió d'Honor. Va ser en el darrer moment, i jo dono la cara tant davant el president Correa com del director esportiu del Manresa, Miquel Ezequiel. Els vaig explicar que no estava fet amb mala fe. Aquest equip juvenil l'havia de portar Adrià Talavera, però va tenir una oferta de l'Espanyol, tot i que al final no va poder-hi entrar. En aquell moment vam estar obligats a buscar un tècnic de nivell, i Ferran Costa ja el coneixíem. Els ho vaig explicar i des d'aquí hem anat tenint bona sintonia. Considero que és bàsic en l'intercanvi de futbolistes, sobretot perquè les famílies no s'aprofitin d'una situació tensa, ni en detriment del Nàstic ni del CE Manresa. A partir d'aquí els vaig convidar a participar en el Memorial Rossend Basulles i ho van acceptar. Tot plegat no treu que cadascú treballi pels seus interessos, però amb una relació de respecte».

En aquests termes també s'espressava ahir el director esportiu del CE Manresa, Miquel Ezequiel. Ell deia que «hem de ser rivals esportius, però això no vol dir que no puguem mantenir unes relacions cordials. Som els dos millors club de futbol de la ciutat. Venim de molta tensió per diferents motius i crec que avançar en aquest sentit és el millor que podem fer, no mirar el passat però sí el present i el futur. Que el Gimnàstic intenti fer-ho tan bé com pugui i nosaltres també, fent les coses amb harmonia».



Bons resultats per als de casa

Al Gimnàstic Parc, ahir, en el divuitè Memorial Rossend Basulles es van jugar cinc enfrontaments en les categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. En alevins, el Nàstic B i el CE Manresa (era l'aleví B) va tenir lloc un empat a un gol; entre els respectius alevins A, triomf clar del Nàstic per 7 a 1; en infantils (A), el Nàstic va superar el CE Manresa per 4 a 1; en cadets (A), els locals van remuntar amb un 0 a 1 desfavorable (2-1); i en juvenils (B), l'única victòria visitant, amb un marcador de 0 a 2 amb un gol en cada període, el de la segona part, en el descompte.