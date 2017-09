Nadal fa més gran la seva llegenda després de la victòria a Nova York

Amb la victòria davant el sud-africà Kevin Anderson en la final de l'Obert dels Estats Units (6-3, 6-3 i 6-4), el balear Rafa Nadal va sumar el seu setzè títol de gran eslam. Ara, la seva llar a Portocristo i el mar, una de les seves aficions preferides, són el refugi del mallorquí.

«Espero que tinguem encara bon temps a casa i puguem gaudir una mica del mar», va assenyalar l'actual número u. «Hi haurà temps. Imagino que a l'avió parlarem una mica dels plans. Sincerament, no són coses que em plantegi abans d'acabar el torneig. No és que estigui destrossat físicament, però a nivell mental, per encarar l'última part de l'any sempre va bé desconnectar», va afegir.

Amb la victòria a Nova York, Nadal és a només tres grans eslams d'atrapar el seu gran rival, el suís Roger Federer. De fet, tots dos s'han repartit els quatre tornejos grans d'aquesta temporada (Nadal ha guanyat a Roland Garros i l'Obert dels EUA, mentre que Federer ho ha fet a Wimbledon i a l'Obert d'Austràlia).

Però aquest repte que té al davant no és la màxima motivació per al número u del món. En la roda de premsa posterior a la final, el balear va assegurar que el que el motiva més és gaudir de la seva carrera. «No necessito cap tipus d'estímul, no penso si Federer ha guanyat dos tornejos, quatre o 24, faig el meu camí i em motiva la meva carrera, no la dels altres, sóc feliç fent el que faig», va explicar. El mallorquí va afirmar que «la vida consisteix a conformar-se», que no significa «no voler-ne més», ja que va comentar que sempre vol que la seva xifra de títols continuï pujant.

Nadal també va repassar la seva temporada fins ara: «en tots els termes ha estat un any apassionant, des que vaig començar la temporada a Abu Dhabi he gaudit molt i he jugat tots els tornejos amb la sensació que lluitava per coses importants». Després de les lesions de l'any passat, que va considerar un «desastre», veia complicat guanyar dos grans tornejos en questió de vuit o nou mesos, un fet que va atribuir al seu «treball diari» i a les oportunitats que dóna la vida.



El repte de guanyar-ho tot

En les properes setmanes, Nadal disputarà els ATP 500 de Pequín i Basilea, així com els Màsters 1000 de Xangai i París i les Finals de Londres. Precisament aquests últims tres tornejos, juntament amb el Màsters 1000 de Miami, són els que li falten al balear per completar un repte majúscul: ser el primer tennista de la història de guanyar els quinze títols més importants: els quatre gran eslam, els nou Masters 1000, les ATP World Tour Finals i l'or olímpic. Aquest curs, vist el gran nivell que ha demostrat i que molts dels seus rivals (Murray, Djokovic, Wawrinka i Nishikori) no tornaran a jugar fins al 2018, pot ser un bon moment per acostar-se a una fita molt difícil d'assolir.